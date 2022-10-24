«Такое Господь нам дал испытание». Как в России отнеслись к словам Красовского про украинских детей

В ультрапатриотических кругах развернулась дискуссия о словах Антона Красовского про физическое устранение детей с Украины, которые имеют националистические убеждения. Пока одни предполагают, что журналист действовал по заданию украинских спецслужб, другие призывают проявить милосердие.

Высказывание про украинских детей прозвучало в выпуске программы Красовского «Антонимы» с писателем Сергеем Лукьяненко. Последний вспомнил, что в 1980 году столкнулся с антироссийскими высказываниями сверстников-украинцев. «Прям топить этих детей надо. Сказал, что москали оккупировали, — сразу бросаешь в реку с бурным течением», — отреагировал Красовский. Лукьяненко сказал, что считает это экстремизмом, и предложил альтернативу — розги. По словам писателя, «Антонимы» шли не в прямом эфире, и видео было записано заранее. Проверкой слов Красовского теперь занимается Следственный комитет РФ.



После того как слова про детей разошлось по соцсетям и СМИ, главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал останавливает сотрудничество с журналистом: «Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно. Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей». По словам Симоньян, она испытывает недоумение, но ни она, ни коллектив RT «не могут позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь».

Подчеркнем, что Симоньян, говоря о сотрудничестве с Красовским, использовала слово «остановлено». Однако в пересказах к нему добавилась приставка «при-», и создалось впечатление, что речь идет о временной мере. Впрочем, информации об его увольнении тоже пока нет.

Днем на слова о детях отреагировал сенатор Андрей Клишас. Он назвал видео «возмутительным»: «Всё то, что он там несёт, именно несёт в каком-то угаре, абсолютно недопустимо, возмутительно, достойно осуждения, тем более что я абсолютно уверен, что Красовский так не думает. Решение RT приостановить сотрудничество — абсолютно верное. Надеюсь, все сделают выводы из этой ситуации, в первую очередь Антон».



Среди депутатов Госдумы публично сочувствующих Красовскому не нашлось. Единоросс Евгений Фёдоров, например, и вовсе обвинил журналиста в «затягивании СВО». «Он профессиональный ведущий. То, что он сделал, — это абсолютно недопустимо. Фактически эта прокачка ура-патриотизма завела всех в тупик. Помните, когда мы говорили, что это коротенькая операция, что мы справимся одной левой, это расхолаживало народ», — поделился он своей позицией с радиостанцией «Говорит Москва». Экс-депутат от «Единой России» Сергей Марков с коллегой по партии согласился, но пошел дальше. По его мнению, «геноцидное высказывание Красовский сказал по заданию властей Украины».



Гость скандального выпуска писатель Сергей Лукьяненко выразил свое несогласие с ведущим не только во время записи, но и повторно. «Антон высказывался, конечно, очень провокативно. Я понимаю, что это такой журналистский приём. Но мне кажется, что нельзя такие высказывания допускать даже в рамках провокативного высказывания. Это пусть будет на его совести», — цитирует его издание «Подъем».

Писатель Захар Прилепин, хоть и оценил общественную реакцию на слова Красовского как «крайне жесткую» и отчасти похожую на «судилище», саму идею журналиста RT не разделил: «Взрослые русские от взрослых украинцев отличаются, судя по этой истории, радикально. Но в наших детях это различие можно преодолеть. Если бережно себя вести».



Одним из тех, кто Красовского поддержал, стал обозреватель «Царьграда» Егор Холмогоров. Свое рассуждение он начал с воспоминаний о личном опыте. В 2004 году, еще во время работы на радио «Маяк», публицист написал в ЖЖ про предпочтительные способы разгона гипотетического майдана в России. «Надо будет ставить пулеметы на крышах и разгонять его с их помощью», — процитировал Холмогоров сам себя и добавил, что его потребовали уволить, но потом «дружными усилиями отмазали».

По словам националиста, Красовского «попытались захватить в ту же ловушку либеральничающего чистоплюйства», хотя «на/в Украине такое высказывание не вызвало бы даже тихущей бавовны». Обозреватель «Царьграда» размышляет и о возможных репутационных факторах: «Верю, что в долгой перспективе реально умные люди наверху поставят Антону плюсик. Ну а пока [добро] пожаловать в клуб, брателло!» «Суть спора, конечно, не в том, убивать или не убивать чьих-то детей. Это подмена и манипуляция. Суть в том, что когда вам говорят: «Ты — москаль-оккупант», то говорящего такое надо уничтожить», — подводит итог Холмогоров.



Журналист Дмитрий Ольшанский осудил критиков Красовского за лицемерие: «Ханжество — большое зло. Надо учить себя и общество тому, что каждый яркий человек — и особенно яркий человек, который находится на нашей стороне, — имеет право на свои пять минут гадости и глупости. Потому что если не будет гадостей и глупостей, то не будет и ярких людей».

О ханжестве заявил и пророссийский украинский журналист Михаил Шпир. «А что такого сказал Красовский? Почему Симоньян можно, а ему нельзя? (Имеется в виду высказывание о готовности к ядерной войне. — Прим. ред.) Моралисты хреновы уже успели уволить Красовского, и даже Бастрыкин возбудился со своим уголовным делом», — написал Шпир в своем телеграм-канале. По сути дела он тоже высказался: «Что касается утверждения топить украинских детей: да, нужно было на корню топить любые попытки выращивания там национализма. Именно это сказал Красовский, а не то, что ханжеские православные (бестолочи) себе придумали».

Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин назвал Красовского «оступившимся» и сказал, что хочет за него заступиться: «Нельзя просто так взять и выкинуть человека, который немало сделал на своем месте для СВО и Донбасса. Очень тяжело отличаться от НИХ, от той нежити, с которой мы воюем. Тяжело быть честными и милосердными, контролировать свое озверение, держать его в рамках человеческих норм и Божьих заповедей. Такое Господь нам дал испытание». Этот пост разместила у себя и Маргарита Симоньян.



Одним из самых резонансных высказываний в поддержку экс-директора вещания RT могло бы стать заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой об «информационной атаке» на Красовского, который «много лет говорит очевидные вещи правдиво, в своей манере». У этого комментария есть только один недостаток: он был записан еще в сентябре и к нынешней ситуации отношения не имеет. «Давайте я повторю ещё раз: реплики Антона Красовского от 20 октября 2022 года я НЕ комментировала. Тут нечего комментировать, так как он сам сделал заявление по поводу неприемлемости своих слов и извинился. Очень хочу надеяться, что его раскаяние искреннее. А к нашим инфоресурсам просьба — проверяйте факты, пожалуйста», — заявила Захарова в личном тг-канале.



Сам Красовский, правда, вскоре после начала тиражирования заявления Захаровой опубликовал в Telegram пост с благодарностью «Маше». Публикация была отредактирована достаточно быстро. Теперь отстранённый от работы сотрудник RT благодарит за поддержку просто «многих товарищей».

