«Я дурак». Красовский опубликовал своё «последнее слово»

Журналист RT Антон Красовский еще раз извинился за свои слова о физическом уничтожении украинских детей за антироссийские высказывания. В своем Telegram-канале 24 октября он опубликовал «последнее слово на суде людей».

«Я думаю о каждом ребенке, о каждой матери, каждой семье. И также я думаю о каждом ребенке на той стороне и страдаю о каждом ребенке на той стороне. Мечтаю, чтобы смертей не было, чтобы дети не погибали, поверьте», — заявил Красовский и добавил, что «никому не желает смерти».