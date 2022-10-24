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    «Я дурак». Красовский опубликовал своё «последнее слово»

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    14 комментариев

    Журналист RT Антон Красовский еще раз извинился за свои слова о физическом уничтожении украинских детей за антироссийские высказывания. В своем Telegram-канале 24 октября он опубликовал «последнее слово на суде людей».

    «Я думаю о каждом ребенке, о каждой матери, каждой семье. И также я думаю о каждом ребенке на той стороне и страдаю о каждом ребенке на той стороне. Мечтаю, чтобы смертей не было, чтобы дети не погибали, поверьте», — заявил Красовский и добавил, что «никому не желает смерти».

    Свои слова журналист объяснил тем, что его «занес бес». В ролике Красовский несколько раз высказывается о себе в негативном ключе: «Я дурак, смешал добро со злом, скурвился».

    Высказывание про детей с Украины прозвучало в выпуске программы Красовского «Антонимы» с писателем Сергеем Лукьяненко. Журналист отреагировал на воспоминание писателя про антироссийские высказывания сверстников-украинцев. «Прям топить этих детей надо. Сказал, что москали оккупировали, — сразу бросаешь в реку с бурным течением», — заявил Красовский.

    Проверкой этих слов теперь занимается Следственный комитет РФ. О том, как отреагировала на высказывания Красовского патриотическая общественность, можно прочитать в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 14

    AlexZzz24 Окт 2022 в 20:55
    Позняк метаться...
    +0−0
    26209002124 Окт 2022 в 20:46
    переобувОчка пошла, ничего пожурят и сотрудничество продолжат такой ценный кадр жи
    +0−0
    Владислав Терехин24 Окт 2022 в 20:40
    Так сотрудничество приостановлено. Он не уволен. Вот и делает движуху, что бы поняли и простили.
    +2−1
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