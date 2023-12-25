    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -4

    1 м/с, ю-в

    738мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.94eur101.29

    «Скрутило живот, потерял сознание». Что случилось с Антоном Красовским

    5722
    46 комментариев

    Журналист Антон Красовский пережил госпитализацию. Об этом он сам накануне сообщил в своем телеграм-канале. После украинские медиа со ссылкой на источник из ГУР сообщили о том, что Красовского якобы отравили. Издание Kyiv Post написало, что состояние Красовского «продолжает ухудшаться» и что последние сообщения писал не он.

    «Ну что сказать? В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя. Спасибо всем за участие», — написал журналист в своих соцсетях.

    После сообщений об отравлении ситуацию прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. 25 декабря она написала, что пообщалась со своим бывшим подчиненным.

    «Красовский мне только что звонил. Приходит в себя. И это действительно Красовский, а не «кто-то вместо него», как обещали киевские. Все будет хорошо. С Божьей помощью, как обычно», — отметила Симоньян.

    Осенью 2022 года Антон Красовский в своей программе «Антонимы» в беседе с Сергеем Лукьяненко резко отреагировал на воспоминания писателя о его детстве на Украине, где ребята рассказывали, что Украина «оккупирована москалями». Красовский заявил, что «топить таких надо было в Тысине, прям вот там, где «пливе кача»».

    После этого телеканал RT приостановил сотрудничество с журналистом, а самому Красовскому пришлось извиняться.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Антон Красовский
    ЛАЙК1
    СМЕХ29
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 46

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    46
    close