«Скрутило живот, потерял сознание». Что случилось с Антоном Красовским

Журналист Антон Красовский пережил госпитализацию. Об этом он сам накануне сообщил в своем телеграм-канале. После украинские медиа со ссылкой на источник из ГУР сообщили о том, что Красовского якобы отравили. Издание Kyiv Post написало, что состояние Красовского «продолжает ухудшаться» и что последние сообщения писал не он.



«Ну что сказать? В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя. Спасибо всем за участие», — написал журналист в своих соцсетях.



После сообщений об отравлении ситуацию прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. 25 декабря она написала, что пообщалась со своим бывшим подчиненным.

