«Скрутило живот, потерял сознание». Что случилось с Антоном Красовским

Журналист Антон Красовский пережил госпитализацию. Об этом он сам накануне сообщил в своем телеграм-канале. После украинские медиа со ссылкой на источник из ГУР сообщили о том, что Красовского якобы отравили. Издание Kyiv Post написало, что состояние Красовского «продолжает ухудшаться» и что последние сообщения писал не он.
«Ну что сказать? В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя. Спасибо всем за участие», — написал журналист в своих соцсетях.
После сообщений об отравлении ситуацию прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. 25 декабря она написала, что пообщалась со своим бывшим подчиненным.
«Красовский мне только что звонил. Приходит в себя. И это действительно Красовский, а не «кто-то вместо него», как обещали киевские. Все будет хорошо. С Божьей помощью, как обычно», — отметила Симоньян.
Осенью 2022 года Антон Красовский в своей программе «Антонимы» в беседе с Сергеем Лукьяненко резко отреагировал на воспоминания писателя о его детстве на Украине, где ребята рассказывали, что Украина «оккупирована москалями». Красовский заявил, что «топить таких надо было в Тысине, прям вот там, где «пливе кача»».
После этого телеканал RT приостановил сотрудничество с журналистом, а самому Красовскому пришлось извиняться.