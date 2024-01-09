Bloomberg: в литровой бутылке воды может содержаться 240 тысяч пластиковых частиц

Новое исследование химиков Колумбийского университета в Нью-Йорке показало, что в бутилированной воде содержится в 100 раз больше пластиковых частиц, чем считалось ранее. Это означает, что степень их угрозы здоровью человека может быть сильно недооценена, пишет со ссылкой на исследование агентство Bloomberg.
Результаты показали, что в литровой бутылке воды может содержаться около 240 тысяч пластиковых частиц. Это в 100 раз больше, чем в предыдущих исследованиях, которые учитывали только микропластик размером от 0,001 мм до 0,5 мм.
Новые данные показывают, что в каждом литре бутилированной воды содержится от 110 тысяч до 370 тысяч пластиковых частиц, 90% из которых — наночастицы, размер которых менее 0,001 мм.
По мнению ученых, наночастицы — более серьезная угроза для человека, чем микропластики. Они могут проникать в клетки человека, попадать в кровоток и поражать внутренние органы.
Ученые пытались выяснить, есть ли в бутилированной воде семь распространенных типов пластика, в том числе полиэтилентерефталат, из которого часто делают бутылок для воды. Также исследование проводилось на предмет содержания полиамида, который применяется в фильтрах для очистки воды перед розливом. Но они также обнаружили в воде множество неопознанных наночастиц.