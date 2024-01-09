Bloomberg: в литровой бутылке воды может содержаться 240 тысяч пластиковых частиц

Новое исследование химиков Колумбийского университета в Нью-Йорке показало, что в бутилированной воде содержится в 100 раз больше пластиковых частиц, чем считалось ранее. Это означает, что степень их угрозы здоровью человека может быть сильно недооценена, пишет со ссылкой на исследование агентство Bloomberg.

Результаты показали, что в литровой бутылке воды может содержаться около 240 тысяч пластиковых частиц. Это в 100 раз больше, чем в предыдущих исследованиях, которые учитывали только микропластик размером от 0,001 мм до 0,5 мм.