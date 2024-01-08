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    Труп пенсионерки нашли в квартире на юге Петербурга, речь идет об убийстве

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    Труп 80-летней пенсионерки обнаружили в квартире на бульваре Новаторов в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке», подозреваемого задержали спустя пару часов. Он прятался в подъезде соседнего дома.

    По предварительным данным, ночью 8 января в полицию позвонила соседка погибшей — она увидела на первом этаже мужчину в крови. Приехавшие сотрудники обнаружили труп женщины 1943 года рождения в ее собственной квартире с гематомами на лице.

    По горячим следам был задержан подозреваемый. По данным «Фонтанки», 63-летнего мужчину нашли в подъезде соседнего дома. Сам он также живет на этой улице, недалеко от дома погибшей. Его доставили в отдел полиции.

    Что стало мотивом для убийства, пока неизвестно. Труп пенсионерки направили в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    По информации «Фонтанки», ранее задержанный множество раз привлекался по уголовным статьям. С 18 лет его несколько раз осуждали за кражи, а также за грабеж, бродяжничество и попрошайничество. В 90-х он был осужден за разбой и умышленное убийство из корыстных побуждений, в нулевые — за хулиганство и разбой. В 2013 году ему назначили 7 лет лишения свободы за покушение на убийство. Мужчина освободился в 2020 году, состоял под административным надзором.

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