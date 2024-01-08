Труп пенсионерки нашли в квартире на юге Петербурга, речь идет об убийстве

Труп 80-летней пенсионерки обнаружили в квартире на бульваре Новаторов в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке», подозреваемого задержали спустя пару часов. Он прятался в подъезде соседнего дома.

По предварительным данным, ночью 8 января в полицию позвонила соседка погибшей — она увидела на первом этаже мужчину в крови. Приехавшие сотрудники обнаружили труп женщины 1943 года рождения в ее собственной квартире с гематомами на лице.

По горячим следам был задержан подозреваемый. По данным «Фонтанки», 63-летнего мужчину нашли в подъезде соседнего дома. Сам он также живет на этой улице, недалеко от дома погибшей. Его доставили в отдел полиции.