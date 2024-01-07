Турист из России погиб в ДТП на Шри-Ланке

Посольство России в Шри-Ланке подтвердило гибель россиянина в ДТП на острове. Об этом 7 января сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом диппредставительства Германа Федорова.



Авария произошла 5 января около 21:00 по местному времени (18:30 по московскому). В автобус с туристами из России врезался грузовик. Один человек погиб. Также СМИ сообщают о девяти пострадавших.



«Российское посольство оказывает помощь родственникам погибшего, в том числе в оформлении необходимых документов для доставки тела россиянина на родину», — сказал Федоров.



По его словам, пострадавшим оказали первую помощь в больнице и отпустили. Полиция проводит расследование инцидента.

