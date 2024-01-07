    Сейчас

    -18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -22

    1 м/с, ю-з

    774мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.69eur99.19

    Турист из России погиб в ДТП на Шри-Ланке

    2865
    10 комментариев

    Посольство России в Шри-Ланке подтвердило гибель россиянина в ДТП на острове. Об этом 7 января сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом диппредставительства Германа Федорова.

    Авария произошла 5 января около 21:00 по местному времени (18:30 по московскому). В автобус с туристами из России врезался грузовик. Один человек погиб. Также СМИ сообщают о девяти пострадавших.

    «Российское посольство оказывает помощь родственникам погибшего, в том числе в оформлении необходимых документов для доставки тела россиянина на родину», — сказал Федоров.

    По его словам, пострадавшим оказали первую помощь в больнице и отпустили. Полиция проводит расследование инцидента.

    Как пишут телеграм-каналы, погибший занимал руководящую должность в одной из башкирских металлообрабатывающих компаний.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с туристамиШри-Ланка
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 10

    Гость07 Янв 2024 в 18:29
    Вообще не жаль!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close