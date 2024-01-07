Мужчина, запугавший семью ножом, чуть не ранил полицейского в Петербурге

В Петербурге сотрудник отдела постовой службы полиции спасся от ножевого ранения благодаря бронежилету. Полицейский спасал семью, которую
По данным «Фонтанки», около восьми утра в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Железноводской мужчина, предположительно, в наркотическом опьянении напал на своих родственников, загнал их в комнату и угрожал им ножом.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Они попытались войти в квартиру, но дверь была заперта. Пришлось вскрывать ее.
Как только дверь была открыта, на полицейских бросился мужчина с ножом. Он ударил одного из сотрудников в живот. К счастью, он был в бронежилете, поэтому нож просто сломался.
Мужчину удалось задержать. Им оказался