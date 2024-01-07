Мужчина, запугавший семью ножом, чуть не ранил полицейского в Петербурге

В Петербурге сотрудник отдела постовой службы полиции спасся от ножевого ранения благодаря бронежилету. Полицейский спасал семью, которую 32-летний мужчина с ножом загнал в одну из комнат квартиры, сообщает 7 января «Дорожный инспектор».

По данным «Фонтанки», около восьми утра в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Железноводской мужчина, предположительно, в наркотическом опьянении напал на своих родственников, загнал их в комнату и угрожал им ножом.



На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Они попытались войти в квартиру, но дверь была заперта. Пришлось вскрывать ее.