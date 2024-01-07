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    Мужчина, запугавший семью ножом, чуть не ранил полицейского в Петербурге

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    В Петербурге сотрудник отдела постовой службы полиции спасся от ножевого ранения благодаря бронежилету. Полицейский спасал семью, которую 32-летний мужчина с ножом загнал в одну из комнат квартиры, сообщает 7 января «Дорожный инспектор».

    По данным «Фонтанки», около восьми утра в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Железноводской мужчина, предположительно, в наркотическом опьянении напал на своих родственников, загнал их в комнату и угрожал им ножом.

    На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Они попытались войти в квартиру, но дверь была заперта. Пришлось вскрывать ее.

    Как только дверь была открыта, на полицейских бросился мужчина с ножом. Он ударил одного из сотрудников в живот. К счастью, он был в бронежилете, поэтому нож просто сломался.

    Мужчину удалось задержать. Им оказался 32-летний гражданин, который, предположительно, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По данным «Инспектора», мужчину доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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