Шеф-редактора ГТРК «Кубань» нашли мертвой в Краснодаре

В частном доме в Краснодаре обнаружены тела 48-летней шеф-редактора ГТРК «Кубань» Зои Коноваловой и её 52-летнего бывшего супруга. Видимых телесных повреждений не выявлено. Следователи проводят проверку, сообщает 6 января ТАСС со ссылкой на председателя краснодарского регионального отделения Союза журналистов России Диану Горбань.



Смерть Коноваловой ей подтвердила руководитель ГТРК «Кубань» Екатерина Минькова, которая общалась с сыном погибшей и с правоохранителями. У Коноваловой кроме взрослого сына осталась 15-летняя дочь.



По данным СУ СК по Краснодарскому краю, по факту обнаружения тел следователи проводят проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы.

