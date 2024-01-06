    Сейчас

    -15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -19

    1 м/с, с-в

    766мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.69eur99.19

    Шеф-редактора ГТРК «Кубань» нашли мертвой в Краснодаре

    4851
    13 комментариев

    В частном доме в Краснодаре обнаружены тела 48-летней шеф-редактора ГТРК «Кубань» Зои Коноваловой и её 52-летнего бывшего супруга. Видимых телесных повреждений не выявлено. Следователи проводят проверку, сообщает 6 января ТАСС со ссылкой на председателя краснодарского регионального отделения Союза журналистов России Диану Горбань.

    Смерть Коноваловой ей подтвердила руководитель ГТРК «Кубань» Екатерина Минькова, которая общалась с сыном погибшей и с правоохранителями. У Коноваловой кроме взрослого сына осталась 15-летняя дочь.

    По данным СУ СК по Краснодарскому краю, по факту обнаружения тел следователи проводят проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Смерть журналистаКраснодарский крайКраснодар
    ЛАЙК4
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ9
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ12

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close