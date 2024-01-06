Авиационные управляемые ракеты перехвачены в Крыму

Минобороны РФ отчиталось о пресечении террористической атаки с применением авиационных управляемых ракет сегодня, 6 января, около 00:30. Четыре украинские ракеты были перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом дежурными средствами ПВО.



Около 00:15 движение по Крымскому мосту закрыли. Возобновилось оно, по данным телеграм-канала моста, около 1:15.



Вечером 5 января Минобороны сообщало об уничтожении пяти украинских БПЛА самолетного типа в западной части Черного моря, а днём — об уничтожении противокорабельной ракеты «Нептун».

