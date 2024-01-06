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    Авиационные управляемые ракеты перехвачены в Крыму

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    Минобороны РФ отчиталось о пресечении террористической атаки с применением авиационных управляемых ракет сегодня, 6 января, около 00:30. Четыре украинские ракеты были перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом дежурными средствами ПВО.

    Около 00:15 движение по Крымскому мосту закрыли. Возобновилось оно, по данным телеграм-канала моста, около 1:15.

    Вечером 5 января Минобороны сообщало об уничтожении пяти украинских БПЛА самолетного типа в западной части Черного моря, а днём — об уничтожении противокорабельной ракеты «Нептун».

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