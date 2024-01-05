Ранение девятиклассника из Петербурга стало уголовным делом о покушении на убийство

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после конфликта девятиклассника с другим юношей в Московском районе Петербурга. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Олегу Бобкову представить доклад о ходе расследования. Об этом 5 января сообщает пресс-служба ведомства.



Конфликт между двумя юношами и учащимся 9 класса произошел накануне вечером на улице Авиационной. В результате один из оппонентов достал нож и ранил школьника в грудь. Пациента доставили в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию. Полиция быстро установила одного из подозреваемых, им оказался 18-летний житель Татарстана, его товарища ищут.

