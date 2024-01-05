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    В Петербурге спасают девятиклассника после ранения в грудь. Задержан юноша из Татарстана

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    Учащийся девятого класса госпитализирован в тяжелом состоянии после встречи у магазина на Авиационной улице в Петербурге. 15-летнего подростка ударили ножом в грудь. Как стало известно «Фонтанке» 5 января, инцидент произошел накануне в девять вечера. В полицию позвонила мать потерпевшего.

    По предварительным данным, когда подросток выходил из круглосуточного магазина, между ним и двумя неизвестными юношами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес удар ножом. После случившегося товарищи скрылись с места происшествия.

    Потерпевшего доставили в детскую больницу имени Филатова. Состояние школьника оценивается как тяжелое, пациент помещен в реанимацию. По подозрению в совершении преступления в квартире на Пулковском шоссе задержан 18-летний житель Татарстана, работающий в «Пятерочке». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, второго юношу ищут.

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