В Петербурге спасают девятиклассника после ранения в грудь. Задержан юноша из Татарстана

Учащийся девятого класса госпитализирован в тяжелом состоянии после встречи у магазина на Авиационной улице в Петербурге. 15-летнего подростка ударили ножом в грудь. Как стало известно «Фонтанке» 5 января, инцидент произошел накануне в девять вечера. В полицию позвонила мать потерпевшего.



По предварительным данным, когда подросток выходил из круглосуточного магазина, между ним и двумя неизвестными юношами произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес удар ножом. После случившегося товарищи скрылись с места происшествия.

