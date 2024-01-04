Еще романтичнее. Посмотрите, как новые фонари преобразили аллею Конногвардейского бульвара

Центральная аллея Конногвардейского бульвара в Петербурге предстала в новом свете. Результат проделанной работы 4 января показали в соцсетях «Ленсвета» и комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
Темноту на пешеходном пространстве, которое соединяет площади Труда и Декабристов, разогнали с помощью 56 стилизованных светодиодных фонарей на декоративных чугунных опорах. По стилистике они приближены к архитектурному ансамблю улицы.
Кабельную линию проложили в земле.
Как отмечают в комитете, работа выполнена в рамках программы взаимодействия правительства и ПАО «Газпром» по комплексному благоустройству, которая реализуется с 2007 года.