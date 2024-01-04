    Сейчас

    -23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -27

    0 м/с, штиль

    762мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.69eur99.19

    Еще романтичнее. Посмотрите, как новые фонари преобразили аллею Конногвардейского бульвара

    2574
    5 комментариев

    Центральная аллея Конногвардейского бульвара в Петербурге предстала в новом свете. Результат проделанной работы 4 января показали в соцсетях «Ленсвета» и комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

    Темноту на пешеходном пространстве, которое соединяет площади Труда и Декабристов, разогнали с помощью 56 стилизованных светодиодных фонарей на декоративных чугунных опорах. По стилистике они приближены к архитектурному ансамблю улицы.

    Кабельную линию проложили в земле.

    Как отмечают в комитете, работа выполнена в рамках программы взаимодействия правительства и ПАО «Газпром» по комплексному благоустройству, которая реализуется с 2007 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК15
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close