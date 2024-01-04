В Адмиралтейском районе замерзли трубы. Жители остались без воды

«Вода замерзла, все сантехники ушли греть трубы», — отвечают с раннего утра 4 января диспетчеры жильцам, жалующимся на отсутствие горячего или холодного водоснабжения в Адмиралтейском районе.



Жители домов по улице Лабутина и переулку Макаренко сообщают «Фонтанке» о том, что у них нет воды: у одних — холодной, у других — горячей. В ЖКС № 1 говорят, что вода замерзла в трубах.

«Фонтанка» выяснила, что на самом деле по всему Адмиралтейскому району возникли проблемы с водоснабжением. «Замерзли стояки. Со вчерашнего вечера звонят с разных адресов — с улиц Лабутина, Галерной… Сегодня на работу вышли все наши сантехники. Ездят по заявкам, отогревают трубы. Но получается не везде», — рассказала «Фонтанке» диспетчер аварийной службы Адмиралтейского района.