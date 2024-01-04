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    В Адмиралтейском районе замерзли трубы. Жители остались без воды

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    «Вода замерзла, все сантехники ушли греть трубы», — отвечают с раннего утра 4 января диспетчеры жильцам, жалующимся на отсутствие горячего или холодного водоснабжения в Адмиралтейском районе.

    Жители домов по улице Лабутина и переулку Макаренко сообщают «Фонтанке» о том, что у них нет воды: у одних — холодной, у других — горячей. В ЖКС № 1 говорят, что вода замерзла в трубах.

    «Фонтанка» выяснила, что на самом деле по всему Адмиралтейскому району возникли проблемы с водоснабжением. «Замерзли стояки. Со вчерашнего вечера звонят с разных адресов — с улиц Лабутина, Галерной… Сегодня на работу вышли все наши сантехники. Ездят по заявкам, отогревают трубы. Но получается не везде», — рассказала «Фонтанке» диспетчер аварийной службы Адмиралтейского района.

    Аварийщики предполагают, что пока не потеплеет, ситуация с водой будет напряженной.

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