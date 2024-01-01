В Сланцах посиделки закончились изнасилованием 83-летней пенсионерки

Пожилая жительница города Сланцы в Ленобласти оказалась под Новый год в гинекологическом отделении. Малоизвестный мужчина избил ее и изнасиловал в собственной квартире. Об этом «Фонтанке» стало известно в понедельник, 1 января.



Инцидент произошел предпоследней ночью 2023 года. В одиннадцатом часу в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что из окна дома на улице Грибоедова высунулся мужчина в крови и кричит. На место была направлена следственно-оперативная группа.



Сотрудники полиции установили, что один из троих гостей в квартире на Грибоедова избил 51-летнего хозяина, а когда тот потерял сознание, изнасиловал его 83-летнюю мать. После преступник покинул место происшествия. Женщину после госпитализации оставили в стационаре с ушибами и разрывами половых органов. Ее сына после осмотра отпустили домой.

