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    В Сланцах посиделки закончились изнасилованием 83-летней пенсионерки

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    23 комментария

    Пожилая жительница города Сланцы в Ленобласти оказалась под Новый год в гинекологическом отделении. Малоизвестный мужчина избил ее и изнасиловал в собственной квартире. Об этом «Фонтанке» стало известно в понедельник, 1 января.

    Инцидент произошел предпоследней ночью 2023 года. В одиннадцатом часу в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что из окна дома на улице Грибоедова высунулся мужчина в крови и кричит. На место была направлена следственно-оперативная группа.

    Сотрудники полиции установили, что один из троих гостей в квартире на Грибоедова избил 51-летнего хозяина, а когда тот потерял сознание, изнасиловал его 83-летнюю мать. После преступник покинул место происшествия. Женщину после госпитализации оставили в стационаре с ушибами и разрывами половых органов. Ее сына после осмотра отпустили домой.

    По данному факту возбуждено уголовное дело о побоях и изнасиловании. Преступника ищут.

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    Комментарии 23

    Гость01 Янв 2024 в 11:33
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