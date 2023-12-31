Даже яйца извиняются. Телеграм-канал «Фонтанки» опубликовал «экскьюзив» года

В последние дни уходящего года «Фонтанка» успела подхватить тренд
Ролик был опубликован в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online», а затем в еще одной социальной сети нашего издания — «ВКонтакте». К 31 декабря его посмотрели больше
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В последние дни уходящего года «Фонтанка» успела подхватить тренд
Ролик был опубликован в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online», а затем в еще одной социальной сети нашего издания — «ВКонтакте». К 31 декабря его посмотрели больше
В телеграм-канале «Фонтанки» сегодня больше
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