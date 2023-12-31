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    Даже яйца извиняются. Телеграм-канал «Фонтанки» опубликовал «экскьюзив» года

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    10 комментариев

    В последние дни уходящего года «Фонтанка» успела подхватить тренд 2023-го и записала шуточное видео о том, как могли бы принести извинения куриные яйца, высокие цены на которые обсуждались в России весь декабрь.

    Ролик был опубликован в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online», а затем в еще одной социальной сети нашего издания — «ВКонтакте». К 31 декабря его посмотрели больше 100 000 человек. «Главное извинение года», — такой был вердикт зрителей. Предлагаем нашу шутку и вам, дорогие наши читатели. Смотрите и помните: сказка ложь, да в ней намек.

    В телеграм-канале «Фонтанки» сегодня больше 200 000 подписчиков, здесь самая активная в городе площадка для комментариев, обмена мнениями. Присоединяйтесь к нашей команде в «Телеграм», будем делать новости вместе.

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    Комментарии 10

    Гость31 Дек 2023 в 13:46
    Узнал рот венеры.
    +0−0
    Гость31 Дек 2023 в 13:46
    Отлично!
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