Что делать, если роды 31 декабря? Рожать! Рассказываем, как это происходит в Петербурге

О том, как проходит праздничная ночь у акушеров, стоит ли бояться схваток 31 декабря и тянет ли медперсонал соломинку, лишь бы не дежурить в Новый год, «Фонтанке» рассказала акушерка по мягким родам Ольга Суворова. Мягкими родами называют такие, которые проходят под контролем медиков, но с минимумом вмешательства.
Есть такая профессия — роды принимать. А этот процесс не знает праздников и выходных. Пока вы рассаживаетесь за праздничным столом и открываете шампанское, врачи-акушеры выполняют свой профессиональный долг под бой курантов. Правда Новый год — он и в роддоме Новый год.
Часто в роддомах сотрудники распределяют между собой дежурство 31 декабря или 1 января, отмечает Ольга Суворова. Люди семейные предпочитают проводить канун Нового года дома и выходят на смену утром следующего дня. Так, в частности, поступает и наша героиня. Хотя она признается, что 31 декабря работать легче.
Как правило, с
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Тем не менее в роддомах создают новогоднюю атмосферу. Помещения обязательно украшают, а сотрудники стараются принести на работу что-нибудь вкусненькое для новогоднего стола и надевают на головы праздничные колпачки. Кто-то даже переодевается в Деда Мороза и Снегурочку, чтобы поздравить женщин в палатах.
— Конечно, всегда хочется встретить Новый год в полночь за столом. При возможности мы стараемся всеми докторами и акушерками собраться поесть салаты и выпить соки, но этим ограничиваемся. Распитие алкоголя недопустимо, — отмечает собеседница «Фонтанки». — Многие женщины боятся, что персонал в праздники напьется и бросит их. Но такого не может быть. Это очень ответственно, потому что у нас действительно две жизни на руках.
Роды в Новый год — рядовая ситуация для акушерок и врачей. И очень волнительная для беременных женщин. В практике у Ольги был случай, когда женщина совсем не хотела рожать
— Девчонки, которые приходят рожать, абсолютно беззащитны. Редко бывают те, которые прошли курсы по подготовке к родам. С такими работать, конечно, проще. Но основная масса девчонок, которые на потоке, почти ничего не знают. Они боятся и за себя, и за ребенка. Почему женщины беспокоятся, что акушерки будут пить, — они понимают, что зависимы от нас. И в этом плане очень уязвимы, — рассказывает Ольга.
По этой причине так важно создать правильный психологический настрой для женщины. Акушерки всегда стараются улыбаться роженицам, называть ласково, а в праздник все становятся еще более лояльными.
— На мой взгляд, женщину во время родов прессовать нельзя, потому что ей и так страшно. Я замечаю, что если девушке улыбаешься, то и она начинает относиться ко всему иначе. В роддоме
Конечно, идеальный Новый год для Ольги — в кругу семьи. Но работа в роддоме даже в такой день создает неповторимую атмосферу. После каждых родов, по ее словам, буквально возникают мурашки по телу. Ольга постоянно благодарит рожениц, что они поделились с ней своим кусочком счастья.
— В роддоме одновременно происходят и Новый год, и дни рождения детей — двойные праздники. Для нас этот день, когда ты приходишь на работу, не похож ни на один другой. Ни на 8 Марта, ни на другой праздник. Это история, когда мы все становимся одинаковыми, можем больше пошутить и поддержать. Поэтому пусть девчонки не боятся и рожают в праздники.
Дарья Сохбатова, специально для «Фонтанки.ру»