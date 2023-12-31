Что делать, если роды 31 декабря? Рожать! Рассказываем, как это происходит в Петербурге

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Поделиться Поделиться





О том, как проходит праздничная ночь у акушеров, стоит ли бояться схваток 31 декабря и тянет ли медперсонал соломинку, лишь бы не дежурить в Новый год, «Фонтанке» рассказала акушерка по мягким родам Ольга Суворова. Мягкими родами называют такие, которые проходят под контролем медиков, но с минимумом вмешательства.



Есть такая профессия — роды принимать. А этот процесс не знает праздников и выходных. Пока вы рассаживаетесь за праздничным столом и открываете шампанское, врачи-акушеры выполняют свой профессиональный долг под бой курантов. Правда Новый год — он и в роддоме Новый год.



Часто в роддомах сотрудники распределяют между собой дежурство 31 декабря или 1 января, отмечает Ольга Суворова. Люди семейные предпочитают проводить канун Нового года дома и выходят на смену утром следующего дня. Так, в частности, поступает и наша героиня. Хотя она признается, что 31 декабря работать легче.



Как правило, с 31-го на 1-е рожает намного меньше женщин. При патологии и других сложных случаях беременности роды в этот день ставят очень редко — только при крайней необходимости. Такая тенденция прослеживалась даже в советское время, когда рождаемость была высокой. И если в обычный день проходило около 30 родов, то в праздничный их число сокращалось до 10. — Но 1-го числа, когда приходишь на работу, начинается огромный поток родов. Работы в этот день много, — говорит Ольга Суворова. — Обычно женщины выдыхают, что отпраздновали Новый год, и готовы рожать. Например, они отметили новогоднюю ночь, кто-то позволил себе шампанское, а оно работает как спазмолитик.

Тем не менее в роддомах создают новогоднюю атмосферу. Помещения обязательно украшают, а сотрудники стараются принести на работу что-нибудь вкусненькое для новогоднего стола и надевают на головы праздничные колпачки. Кто-то даже переодевается в Деда Мороза и Снегурочку, чтобы поздравить женщин в палатах. — Конечно, всегда хочется встретить Новый год в полночь за столом. При возможности мы стараемся всеми докторами и акушерками собраться поесть салаты и выпить соки, но этим ограничиваемся. Распитие алкоголя недопустимо, — отмечает собеседница «Фонтанки». — Многие женщины боятся, что персонал в праздники напьется и бросит их. Но такого не может быть. Это очень ответственно, потому что у нас действительно две жизни на руках.

Роды в Новый год — рядовая ситуация для акушерок и врачей. И очень волнительная для беременных женщин. В практике у Ольги был случай, когда женщина совсем не хотела рожать 31-го числа. Для нее было принципиальным, чтобы день рождения ребенка пришелся уже на новый год. Но роды начались раньше, чем планировалось, и окончились ровно в 23:59. Тогда персонал решил сделать новогодний подарок женщине и спросил, какого числа она всё-таки хочет записать день рождения ребенка. Конечно, она выбрала желанное 1 января.

— Девчонки, которые приходят рожать, абсолютно беззащитны. Редко бывают те, которые прошли курсы по подготовке к родам. С такими работать, конечно, проще. Но основная масса девчонок, которые на потоке, почти ничего не знают. Они боятся и за себя, и за ребенка. Почему женщины беспокоятся, что акушерки будут пить, — они понимают, что зависимы от нас. И в этом плане очень уязвимы, — рассказывает Ольга. По этой причине так важно создать правильный психологический настрой для женщины. Акушерки всегда стараются улыбаться роженицам, называть ласково, а в праздник все становятся еще более лояльными.

— На мой взгляд, женщину во время родов прессовать нельзя, потому что ей и так страшно. Я замечаю, что если девушке улыбаешься, то и она начинает относиться ко всему иначе. В роддоме 98% персонала душевно открытые, сочувствующие люди, которые не обидят такую беззащитную женщину. Существует и человеческий фактор, встречаются грубые люди, но это есть везде, — делится Ольга.

Конечно, идеальный Новый год для Ольги — в кругу семьи. Но работа в роддоме даже в такой день создает неповторимую атмосферу. После каждых родов, по ее словам, буквально возникают мурашки по телу. Ольга постоянно благодарит рожениц, что они поделились с ней своим кусочком счастья.

— В роддоме одновременно происходят и Новый год, и дни рождения детей — двойные праздники. Для нас этот день, когда ты приходишь на работу, не похож ни на один другой. Ни на 8 Марта, ни на другой праздник. Это история, когда мы все становимся одинаковыми, можем больше пошутить и поддержать. Поэтому пусть девчонки не боятся и рожают в праздники.

Дарья Сохбатова, специально для «Фонтанки.ру»