«Впереди новые рубежи!» Смотрим универсальное телепоздравление с Новым Годом

Традиция обращаться к народу с новогодними поздравлениями зародилась 1 января 1936. Именно тогда над фотографией Иосифа Сталина в газете «Правда» поместили торжественное «С Новым годом, товарищи, с новыми победами под знаменем Ленина — Сталина!». А буквально накануне, 31 декабря 1935 года, по радио с наступающим праздником полярников — участников первой арктической экспедиции поздравил председатель ЦИК СССР Михаил Калинин.
С тех пор технологии шагнули далеко вперед, да и покорять север, чтобы тебя поздравили первые лица страны, совсем необязательно. В ожидании нового обращения президента РФ Владимира Путина «Фонтанка» предлагает посмотреть универсальное телепоздравление и немножко поностальгировать, ведь многие из них вы наверняка видели и помните.
С наступающим Новым, 2024 годом!