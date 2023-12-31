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    Новый год

    «Впереди новые рубежи!» Смотрим универсальное телепоздравление с Новым Годом

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    Традиция обращаться к народу с новогодними поздравлениями зародилась 1 января 1936. Именно тогда над фотографией Иосифа Сталина в газете «Правда» поместили торжественное «С Новым годом, товарищи, с новыми победами под знаменем Ленина — Сталина!». А буквально накануне, 31 декабря 1935 года, по радио с наступающим праздником полярников — участников первой арктической экспедиции поздравил председатель ЦИК СССР Михаил Калинин.

    С тех пор технологии шагнули далеко вперед, да и покорять север, чтобы тебя поздравили первые лица страны, совсем необязательно. В ожидании нового обращения президента РФ Владимира Путина «Фонтанка» предлагает посмотреть универсальное телепоздравление и немножко поностальгировать, ведь многие из них вы наверняка видели и помните.

    С наступающим Новым, 2024 годом!

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