Позолотил карманы. В Петербурге бизнесмен заявил о хищении 15 млн рублей, которые насобирал на покупку слитков

Руководитель строительной фирмы озадачил полицию поиском миллионов, которые передал в чужие руки, чтобы не смущать девушку в Приморском районе Петербурга. С деньгами во дворах растворился знакомый.



По предварительным данным «Фонтанки», 30 декабря за помощью в полицию обратился 47-летний замдиректора компании, попросивший отыскать 15 миллионов рублей и нечистого на руку Виорела.



Его мужчина узнал через друзей летом как человека, который продаёт золото дешевле рынка. В начале ноября предложение и продемонстрированные в мессенджере слитки по 3 тысячи за грамм прельстили так, что за два месяца бизнесмен собрал нужную сумму, занимая у знакомых.

