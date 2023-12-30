    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -9

    2 м/с, с-в

    751мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd89.69eur99.19

    Позолотил карманы. В Петербурге бизнесмен заявил о хищении 15 млн рублей, которые насобирал на покупку слитков

    2254
    5 комментариев

    Руководитель строительной фирмы озадачил полицию поиском миллионов, которые передал в чужие руки, чтобы не смущать девушку в Приморском районе Петербурга. С деньгами во дворах растворился знакомый.

    По предварительным данным «Фонтанки», 30 декабря за помощью в полицию обратился 47-летний замдиректора компании, попросивший отыскать 15 миллионов рублей и нечистого на руку Виорела.

    Его мужчина узнал через друзей летом как человека, который продаёт золото дешевле рынка. В начале ноября предложение и продемонстрированные в мессенджере слитки по 3 тысячи за грамм прельстили так, что за два месяца бизнесмен собрал нужную сумму, занимая у знакомых.

    По рукам ударили накануне, и заявитель вместе с посредником Виорелом приехал к ЖК на Комендантском проспекте. Там будто бы ждала девушка, готовая продать пять слитков по килограмму каждый, но не впускать покупателя в квартиру. По словам заявителя, он передал наличные посреднику и остался ждать в машине за территорией комплекса. Тот потоптался у домофона, зашёл внутрь и пропал.

    Через полчаса безуспешных попыток дозвониться до знакомого нервы не выдержали, и мужчина направился к охране. Записи с камер убили надежду на то, что гостеприимная продавщица задержала чаем. Судя по видео, человек с деньгами в парадную не заходил, а прошёл двор насквозь и вышел через другие ворота.

    Финансовые обязательства перед знакомыми, одолжившими 14 млн рублей, для бизнесмена не единственные. По данным базы приставов, до этого он задолжал более двух миллионов рублей.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Мошенничесво
    ЛАЙК0
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close