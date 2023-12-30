Позолотил карманы. В Петербурге бизнесмен заявил о хищении 15 млн рублей, которые насобирал на покупку слитков

Руководитель строительной фирмы озадачил полицию поиском миллионов, которые передал в чужие руки, чтобы не смущать девушку в Приморском районе Петербурга. С деньгами во дворах растворился знакомый.
По предварительным данным «Фонтанки», 30 декабря за помощью в полицию обратился 47-летний замдиректора компании, попросивший отыскать 15 миллионов рублей и нечистого на руку Виорела.
Его мужчина узнал через друзей летом как человека, который продаёт золото дешевле рынка. В начале ноября предложение и продемонстрированные в мессенджере слитки по 3 тысячи за грамм прельстили так, что за два месяца бизнесмен собрал нужную сумму, занимая у знакомых.
По рукам ударили накануне, и заявитель вместе с посредником Виорелом приехал к ЖК на Комендантском проспекте. Там будто бы ждала девушка, готовая продать пять слитков по килограмму каждый, но не впускать покупателя в квартиру. По словам заявителя, он передал наличные посреднику и остался ждать в машине за территорией комплекса. Тот потоптался у домофона, зашёл внутрь и пропал.
Через полчаса безуспешных попыток дозвониться до знакомого нервы не выдержали, и мужчина направился к охране. Записи с камер убили надежду на то, что гостеприимная продавщица задержала чаем. Судя по видео, человек с деньгами в парадную не заходил, а прошёл двор насквозь и вышел через другие ворота.
Финансовые обязательства перед знакомыми, одолжившими 14 млн рублей, для бизнесмена не единственные. По данным базы приставов, до этого он задолжал более двух миллионов рублей.