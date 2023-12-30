Росавиация впервые выдала сертификат летной годности на гражданские дроны

Впервые в истории российской гражданской авиации выданы сертификаты летной годности для беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) массой более 30 килограммов. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Росавиации.
Отмечается, что документы выданы для двух сельскохозяйственных беспилотников. Их регистрационные номера — RA-134EP и RA-135EP.
В ведомстве напоминают, что сертификат выдается на конкретный экземпляр, по которому производитель получает документ.
Первая подобная процедура заняла около месяца. «Они прошли этот путь первыми, достаточно быстро и успешно. Мы продолжим поддерживать всех заявителей. Следующие беспилотники, конечно, получат сертификацию еще быстрее», — заявил замглавы Росавиации Андрей Добряков.