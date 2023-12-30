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    Росавиация впервые выдала сертификат летной годности на гражданские дроны

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    Впервые в истории российской гражданской авиации выданы сертификаты летной годности для беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) массой более 30 килограммов. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Росавиации.

    Отмечается, что документы выданы для двух сельскохозяйственных беспилотников. Их регистрационные номера — RA-134EP и RA-135EP.

    В ведомстве напоминают, что сертификат выдается на конкретный экземпляр, по которому производитель получает документ.

    Первая подобная процедура заняла около месяца. «Они прошли этот путь первыми, достаточно быстро и успешно. Мы продолжим поддерживать всех заявителей. Следующие беспилотники, конечно, получат сертификацию еще быстрее», — заявил замглавы Росавиации Андрей Добряков.

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