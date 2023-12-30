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    Кататься на снегоходах и квадроциклах станет проще. Им добавили водительских категорий

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    Россияне, владеющие водительскими правами категорий «А», «B», «C», «D» и подкатегории «В1(MS)», смогут на законных основаниях управлять снегоходами и квадроциклами. Об этом 30 декабря сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Соответствующий закон вступил в силу несколько дней назад, 25 декабря. До этой даты управлять снегоходами и квадроциклами можно было лишь тем, кто владел удостоверением тракториста-машиниста. То есть правами категории «AI».

    Правда, для владельцев удостоверений категорий «B», «C» или «D» право на управление снегоходом или квадроциклом подтверждается при соблюдении ряда условий. В частности, у них должен быть договор аренды или проката или иной возмездный договор. Также необходим инструктаж по технике безопасности.

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