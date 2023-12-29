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    «Быдло всё схавает». О чем говорили на российском телевидении на этой неделе

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    Голая вечеринка уже вторую неделю никак не может сойти с голубых экранов телевизоров. Кануть теме в Лету не дает ведущий Владимир Соловьев.

    В своем собственном ток-шоу на «России-1» он насмехается над «элиткой», которая «затрещала» после появления almost naked (англ., «почти голый». — Прим. ред.), будучи, по его мнению, уверенной, что «быдло всё схавает». Искупить вину участникам злополучной тусовки ведущий предлагает деньгами, отданными на нужды армии, а оправдания по типу «зашел не в ту дверь» считает банальным страхом перед возможной проверкой налоговой.

    На других каналах всю неделю в основном обсуждали Марьинку и нового комбата Александра Трошина, получившего повышение на два звания вперед. Отдельно в своей передаче «60 минут» ведущая Ольга Скабеева отметила красоту нового Героя ДНР и его молодость — 27 лет.

    Прошлись на федеральных телеканалах и по ситуации на Украине, успев бонусом рассказать анекдот о будущем страны в 2024 году. Оценить уровень юмора ведущего Андрея Норкина вы можете в нашей еженедельной рубрике «Коробка передач».

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