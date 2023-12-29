«Быдло всё схавает». О чем говорили на российском телевидении на этой неделе

Голая вечеринка уже вторую неделю никак не может сойти с голубых экранов телевизоров. Кануть теме в Лету не дает ведущий Владимир Соловьев.
В своем собственном ток-шоу на «
На других каналах всю неделю в основном обсуждали Марьинку и нового комбата Александра Трошина, получившего повышение на два звания вперед. Отдельно в своей передаче «
Прошлись на федеральных телеканалах и по ситуации на Украине, успев бонусом рассказать анекдот о будущем страны в 2024 году. Оценить уровень юмора ведущего Андрея Норкина вы можете в нашей еженедельной рубрике «Коробка передач».