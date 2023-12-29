«Быдло всё схавает». О чем говорили на российском телевидении на этой неделе

Голая вечеринка уже вторую неделю никак не может сойти с голубых экранов телевизоров. Кануть теме в Лету не дает ведущий Владимир Соловьев.



В своем собственном ток-шоу на « России-1 » он насмехается над «элиткой», которая «затрещала» после появления almost naked (англ., «почти голый». — Прим. ред.), будучи, по его мнению, уверенной, что «быдло всё схавает». Искупить вину участникам злополучной тусовки ведущий предлагает деньгами, отданными на нужды армии, а оправдания по типу «зашел не в ту дверь» считает банальным страхом перед возможной проверкой налоговой.