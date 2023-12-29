Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 50 ударов ракетами и БПЛА по украинским объектам

Российские ВС за неделю нанесли ракетами и беспилотниками 50 ударов по украинским военным объектам — военным аэродромам, арсеналам, местам хранения оружия и объектам ВПК. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами», — говорится в заявлении военного ведомства.



Также среди целей были места хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники.

