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    Оставят ли Филиппу Киркорову звание народного артиста РФ? Отвечает Минкульт

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    Певец Филипп Киркоров останется со званием народного артиста России после скандала с «голой вечеринкой» блогера Насти Ивлеевой. Об этом 29 декабря изданию «Подъём» рассказали в Минкульте РФ.

    В пресс-службе министерства напомнили, что награжденный может быть лишен госнаграды, только если в силу вступит решение суда о том, что гражданин совершил тяжкое или особо тяжкое преступление. Об этом говорится в Положении о государственных наградах РФ.

    О том, что Киркорова не лишат звания, сообщили в Минкульте и РИА Новости.

    «Голая вечеринка» в московском клубе «Мутабор» прошла в ночь на 21 декабря. На мероприятии засветились Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Джиган, рэпер VACÍO и многие другие. Последствия для звезд наступили практически сразу — Филипп Киркоров, Лолита и Анна ASTI столкнулись с тем, что их выступления начали отменять. Также артистов начали вырезать из телеэфира.

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