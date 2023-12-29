Оставят ли Филиппу Киркорову звание народного артиста РФ? Отвечает Минкульт

Певец Филипп Киркоров останется со званием народного артиста России после скандала с «голой вечеринкой» блогера Насти Ивлеевой. Об этом 29 декабря изданию «Подъём» рассказали в Минкульте РФ.

В пресс-службе министерства напомнили, что награжденный может быть лишен госнаграды, только если в силу вступит решение суда о том, что гражданин совершил тяжкое или особо тяжкое преступление. Об этом говорится в Положении о государственных наградах РФ.

О том, что Киркорова не лишат звания, сообщили в Минкульте и РИА Новости.

«Голая вечеринка» в московском клубе «Мутабор» прошла в ночь на 21 декабря. На мероприятии засветились Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан, Джиган, рэпер VACÍO и многие другие. Последствия для звезд наступили практически сразу — Филипп Киркоров, Лолита и Анна ASTI столкнулись с тем, что их выступления начали отменять. Также артистов начали вырезать из телеэфира.