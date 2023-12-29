С водителя взыскали 80 тысяч рублей за насмерть сбитого лося на трассе «Кола»

Петербургский суд рассмотрел иск областного охотнадзора к водителю автомобиля. Автомобилисту придется заплатить за погибшего под колесами его машины лося.
ДТП произошло 30 мая 2022 года на 169-м километре федеральной трассы «Кола» в Ленобласти, сообщает 29 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ответчик, управляя автомобилем, наехал на лося, и тот в результате погиб на месте, указали в охотнадзоре. Гибель животного от столкновения с машиной подтверждена актом об уничтожении объектов животного мира. Ущерб от этого, согласно методике исчисления размера вреда охотничьим ресурсам, составляет 80 тысяч рублей.
Отмечается, что гражданская ответственность автомобилиста в момент ДТП застрахована не была. На суд мужчина не явился, размер ущерба не оспорил и правом на судебную экспертизу не воспользовался. В итоге Кировский районный суд Петербурга удовлетворил иск и взыскал с гражданина 80 тысяч рублей в пользу комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.