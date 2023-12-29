    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-в

    749мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.3eur100.55

    С водителя взыскали 80 тысяч рублей за насмерть сбитого лося на трассе «Кола»

    1699
    14 комментариев

    Петербургский суд рассмотрел иск областного охотнадзора к водителю автомобиля. Автомобилисту придется заплатить за погибшего под колесами его машины лося.

    ДТП произошло 30 мая 2022 года на 169-м километре федеральной трассы «Кола» в Ленобласти, сообщает 29 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ответчик, управляя автомобилем, наехал на лося, и тот в результате погиб на месте, указали в охотнадзоре. Гибель животного от столкновения с машиной подтверждена актом об уничтожении объектов животного мира. Ущерб от этого, согласно методике исчисления размера вреда охотничьим ресурсам, составляет 80 тысяч рублей.

    Отмечается, что гражданская ответственность автомобилиста в момент ДТП застрахована не была. На суд мужчина не явился, размер ущерба не оспорил и правом на судебную экспертизу не воспользовался. В итоге Кировский районный суд Петербурга удовлетворил иск и взыскал с гражданина 80 тысяч рублей в пользу комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургЛенинградская областьСудДТП с лосем
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close