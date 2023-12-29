Киберполиция предупреждает: мошенники ловят на новый «крючок» перед каникулами

В соцсетях и мессенджерах сейчас наблюдается резкий рост мошеннических предложений по приобретению горящих туров, а также авиа- или железнодорожных билетов со скидкой от 50% до 90%. Об этом 29 декабря предупреждает киберполиция — Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.



В сообщениях аферистов почти всегда есть ссылка, ведущая на фишинговый сайт, где якобы можно оплатить тур со значительной скидкой. На сайте в форму для оплаты предлагается ввести данные банковской карты. Если это сделать, все деньги и платежная информация отправляются киберпреступникам.

