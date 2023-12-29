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    Задолго до того, как предупредит навигатор. Смотрите, как петербургская полиция выслеживает нарушителей с помощью беспилотников

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    Дорожная полиция Петербурга и Ленобласти проводит рейды по профилактике выездов на встречную полосу с использованием квадрокоптеров. Об этом сообщает 29 декабря пресс-служба регионального ГУ МВД.

    Наряды ДПС патрулируют основные автомагистрали области. На этой неделе рейд проводят на трассе «Кола», там выявили уже около 60 нарушителей.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    «Технической особенностью этой работы является применение квадрокоптеров для осуществления видеофиксации нарушения с воздуха. При этом водитель попадает в зону видеоконтроля задолго до того, как его навигатор предупредит о полицейском патруле на трассе», — отмечают в полиции.

    Дорожные полицейские в Ленобласти за 11 месяцев этого года составили 1315 административных материалов на водителей за выезд на встречку по статье 12.15 КоАП РФ (на 243 больше, чем год назад). Число ДТП с пострадавшими из-за выезда на встречку сократилось со 102 в 2022 году до 71 за 11 месяцев 2023 года.

    Выезд на встречную полосу — рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости. В случае столкновения встречных машин сила удара возрастает, что приводит к тяжким последствиям. Выезд на встречку в нарушение ПДД наказывается штрафом в 5 тысяч рублей либо лишением прав на 4–6 месяцев.

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    Комментарии 63

    adamwest9629 Дек 2023 в 11:51
    красавцы
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