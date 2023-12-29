Задолго до того, как предупредит навигатор. Смотрите, как петербургская полиция выслеживает нарушителей с помощью беспилотников

Дорожная полиция Петербурга и Ленобласти проводит рейды по профилактике выездов на встречную полосу с использованием квадрокоптеров. Об этом сообщает 29 декабря пресс-служба регионального ГУ МВД.



Наряды ДПС патрулируют основные автомагистрали области. На этой неделе рейд проводят на трассе «Кола», там выявили уже около 60 нарушителей.

