Задолго до того, как предупредит навигатор. Смотрите, как петербургская полиция выслеживает нарушителей с помощью беспилотников

Дорожная полиция Петербурга и Ленобласти проводит рейды по профилактике выездов на встречную полосу с использованием квадрокоптеров. Об этом сообщает 29 декабря пресс-служба регионального ГУ МВД.
Наряды ДПС патрулируют основные автомагистрали области. На этой неделе рейд проводят на трассе «Кола», там выявили уже около 60 нарушителей.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
«Технической особенностью этой работы является применение квадрокоптеров для осуществления видеофиксации нарушения с воздуха. При этом водитель попадает в зону видеоконтроля задолго до того, как его навигатор предупредит о полицейском патруле на трассе», — отмечают в полиции.
Дорожные полицейские в Ленобласти за 11 месяцев этого года составили 1315 административных материалов на водителей за выезд на встречку по статье 12.15 КоАП РФ (на 243 больше, чем год назад). Число ДТП с пострадавшими из-за выезда на встречку сократилось со 102 в 2022 году до 71 за 11 месяцев 2023 года.
Выезд на встречную полосу — рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости. В случае столкновения встречных машин сила удара возрастает, что приводит к тяжким последствиям. Выезд на встречку в нарушение ПДД наказывается штрафом в 5 тысяч рублей либо лишением прав на 4–6 месяцев.