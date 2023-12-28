В России разрешили производство аналога датского препарата от диабета «Оземпик»

Российская фармацевтическая компания «Герофарм» получила принудительную лицензию от правительства России на выпуск препарата от диабета «Семавик», который является аналогом датского препарата «Оземпик». Это позволит в течение годаа производить его без согласия владельца патента, сообщили 28 декабря ТАСС в пресс-службе «Герофарма».



«Герофарм» первой в России зарегистрировала аналог «Оземпика», который с марта 2023 года практически полностью исчез из российских аптек. Однако оригинальный препарат находился под защитой патента, что делало маловероятным появление на отечественном рынке его аналогов. Обращения к владельцам — компании Novo Nordisk — результата не дали. После чего российская компания запросила правительство России о возможности получить принудительную лицензию на производство инновационного лекарства. Это допустимо, если с российского рынка уходят зарубежные фармацевтические компании или выводят отдельные препараты.

