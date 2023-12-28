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    В России разрешили производство аналога датского препарата от диабета «Оземпик»

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    Российская фармацевтическая компания «Герофарм» получила принудительную лицензию от правительства России на выпуск препарата от диабета «Семавик», который является аналогом датского препарата «Оземпик». Это позволит в течение годаа производить его без согласия владельца патента, сообщили 28 декабря ТАСС в пресс-службе «Герофарма».

    «Герофарм» первой в России зарегистрировала аналог «Оземпика», который с марта 2023 года практически полностью исчез из российских аптек. Однако оригинальный препарат находился под защитой патента, что делало маловероятным появление на отечественном рынке его аналогов. Обращения к владельцам — компании Novo Nordisk — результата не дали. После чего российская компания запросила правительство России о возможности получить принудительную лицензию на производство инновационного лекарства. Это допустимо, если с российского рынка уходят зарубежные фармацевтические компании или выводят отдельные препараты.

    Первую партию «Семавика» в 250–300 тысяч упаковок, как следует из сообщения компании, поставят в российские аптеки уже в этом году.

    Согласованная Минздравом РФ и ФАС России стоимость упаковки составляет 4 тыс. 279,5 руб. без НДС.

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