Датская компания прекратит поставлять в Россию препарат для пациентов с диабетом «Ребелсас»

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk с 2024 года прекратит поставлять в России препарат «Ребелсас», который принимают пациенты с диабетом. Об этом 13 апреля сообщает РБК со ссылкой на Росздравнадзор.



За три месяца текущего года компания выпустила в оборот 9 240 упаковок этого препарата, поставки продолжатся до конца года. В Росздравнадзоре отметили, что на рынке есть аналоги с международными непатентованными наименованиями эксенатид, дулаглутид и лираглутид.



Также в конце года компания прекратит реализацию еще одного препарата для диабетиков — «Оземпика».

