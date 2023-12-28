Boeing попросил авиакомпании поискать незакрепленные болты в самолетах 737 Max

В самолетах Boeing 737 Max обнаружили незакрепленные болты. Теперь американская авиастроительная компания просит своих клиентов по всему миру проверить самолеты этой модели на предмет аналогичного дефекта.



Неисправность выявил неназванный международный оператор, сообщает 28 декабря телеканал CNBC со ссылкой на сообщение Федерального управления гражданской авиации США. Во время планового техобслуживания в самолете Boeing 737 Max обнаружили болт с отсутствующей гайкой. Затем уже сам авиастроитель выявил в одном из еще не отгруженных лайнеров этой модели болт с недозатянутой гайкой.