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    Boeing попросил авиакомпании поискать незакрепленные болты в самолетах 737 Max

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    В самолетах Boeing 737 Max обнаружили незакрепленные болты. Теперь американская авиастроительная компания просит своих клиентов по всему миру проверить самолеты этой модели на предмет аналогичного дефекта.

    Неисправность выявил неназванный международный оператор, сообщает 28 декабря телеканал CNBC со ссылкой на сообщение Федерального управления гражданской авиации США. Во время планового техобслуживания в самолете Boeing 737 Max обнаружили болт с отсутствующей гайкой. Затем уже сам авиастроитель выявил в одном из еще не отгруженных лайнеров этой модели болт с недозатянутой гайкой.

    В Boeing призвали авиакомпании проверить самолеты модели 737 Max на предмет незапрепленных болтов в системе управления рулем направления. По словам представителей компании, осмотр займет около двух часов на каждый самолет, а все новые лайнеры будут проверять перед отгрузкой клиентам.

    Самолеты Boeing 737 Max уже имели серьезные технические проблемы ранее. В 2018 и 2019 годах в авиакатастрофах с лайнерами этой модели в Индонезии и Эфиопии погибли суммарно 346 человек. Расследования показали, что в обоих случаях оказались имела место ошибка в работе системы MCAS, которая должна была автоматически парировать опасное задирание носа самолета. После этого был введен 20-месячный запрет на перевозку пассажиров на этом типе воздушного судна.

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    Boeing
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