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    Редкостная обманщица прячется у залива. Вы думаете, что она небесно-голубая, а она — коричневая

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    3 комментария

    Удивительная птица осталась зимовать в Петербурге. Это голубой зимородок, его на берегу Финского залива встретил биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре». В нашем регионе зимородков очень мало, они занесены в Красную книгу города. В последние годы они нередко остаются у нас зимовать, а живут у воды, так как питаются рыбой.

    «Окраска этой птицы больше подошла бы обитателю тропического леса, однако зимородок — житель наших северных широт. Размером он чуть больше воробья, с крупной головой и большим клювом», — рассказывает Павел Глазков.

    Самое удивительное, что перья, которые переливаются синим, в реальности имеют коричневый окрас. Синего пигмента в оперении птиц не существует, и небесно-голубой цвет зимородка — это результат особого преломления света.

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