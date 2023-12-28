Храм в Парголово обокрали второй раз за неделю. На этот раз злодея с банкой для пожертвований догнали

По горячим следам сотрудники полиции раскрыли кражу из храма во имя Святых Мучеников младенцев Вифлеемских в Парголово. Она стала второй за неделю, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 декабря.

В полицию накануне около пяти утра обратился настоятель церкви. Он сообщил, что неизвестный пробрался в здание храма на Карьерной улице и похитил банку с пожертвованиями. Его, по предварительной информации, заметил сторож и пытался задержать. Но мужчина оттолкнул его, перебросил пакет с банкой через забор и скрылся.

