Храм в Парголово обокрали второй раз за неделю. На этот раз злодея с банкой для пожертвований догнали

По горячим следам сотрудники полиции раскрыли кражу из храма во имя Святых Мучеников младенцев Вифлеемских в Парголово. Она стала второй за неделю, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 декабря.
В полицию накануне около пяти утра обратился настоятель церкви. Он сообщил, что неизвестный пробрался в здание храма на Карьерной улице и похитил банку с пожертвованиями. Его, по предварительной информации, заметил сторож и пытался задержать. Но мужчина оттолкнул его, перебросил пакет с банкой через забор и скрылся.
За 15 минут до полуночи подозреваемого задержали на проспекте Народного Ополчения. Он оказался 30-летним мужчиной, который около года назад переехал в Петербург из Владивостока, где работал в банке. Мужчину доставили в отдел полиции, где для начала составили протокол о «мелком хулиганстве».
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Это уже второе хищение из храма в Парголово за неделю. 25 декабря в полицию сообщили о том, что кто-то проник в церковь и обокрал церковную лавку на 25 тысяч рублей. Тогда вора не нашли.