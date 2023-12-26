Ночные гости обокрали церковную лавку в храме в Парголово

Полиция Выборгского района Петербурга ищет злодеев, которые обокрали церковную лавку в Парголово.
В МВД о краже сообщил накануне около 8 утра наставник храма Святых Мучеников Младенцев Вифлеемских, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 декабря. По предварительной информации, воры проникли в церковь, расположенную на Карьерной улице, в период с 3 ночи до 7 утра. Они нашли ключ от храма в помещении, где живет сторож. Оно было не закрыто. После этого воры забрали из церковной лавки цепочки и кольца из желтого и белого металла на общую сумму в 25 тыс. рублей и скрылись.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».