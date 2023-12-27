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    «Фонтанка» узнала, почему на самом деле перенесли совещание с Путиным о развитии Петербурга

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    Запланированное на 26 декабря совещание по развитию Петербурга и Ленобласти с участием президента перенесли по нескольким причинам. Новую дату назначали не случайно.

    Как сообщил 27 декабря «Фонтанке осведомленный источник, один из факторов — сложное расписание главы государства, который накануне принимал участие в неформальном саммите лидеров СНГ. Среди прочих на мероприятие в Петербург приехали, в частности, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев, которые обсудили вопросы, связанные с мирной повесткой.

    Не исключено, что совещание по петербургской агломерации все равно бы состоялось, но, по данным «Фонтанки», один из предполагаемых ключевых участников встречи еще и «неудачно» сдал тест на Covid — с такими результатами на такие встречи не приглашают. Если кто-то волнуется за здоровье президента или губернатора Петербурга, «Фонтанка» призывает не переживать, речь не о них.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что совещание состоится ближе к концу января: «Достаточно серьезная тема, объемное совещание, очень важный город и пригороды агломерации, большие проекты развития, которые требуют серьезного обсуждения с городскими властями и с федеральным уровнем». По данным «Фонтанки», встреча может состояться прямо накануне 80-летия со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое будут отмечать 27 января 2024 года.

    Губернаторы Петербурга и Ленинградской области не в первый раз встречаются с президентом на совещании по развитию агломерации. Традиционно на таких встречах поднимаются вопросы реализации инфраструктурных проектов — таких как ШМСД или строительство метро до станции «Кудрово». Именно на таком совещании была, к примеру, реанимирована идея строительства второй кольцевой дороги.

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