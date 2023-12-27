«Фонтанка» узнала, почему на самом деле перенесли совещание с Путиным о развитии Петербурга

Запланированное на 26 декабря совещание по развитию Петербурга и Ленобласти с участием президента перенесли по нескольким причинам. Новую дату назначали не случайно.



Как сообщил 27 декабря «Фонтанке осведомленный источник, один из факторов — сложное расписание главы государства, который накануне принимал участие в неформальном саммите лидеров СНГ. Среди прочих на мероприятие в Петербург приехали, в частности, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев, которые обсудили вопросы, связанные с мирной повесткой.