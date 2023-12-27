    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    0 м/с, штиль

    749мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.71eur101.12

    Совещание по развитию Петербурга с участием Путина перенесли

    4931
    41 комментарий

    Совещание по развитию Санкт-Петербурга и его пригородов, планировавшееся на 26 декабря, перенесли на последнюю декаду января. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

    «Достаточно серьезная тема, объемное совещание, очень важный город и пригороды агломерации, большие проекты развития, которые требуют серьезного обсуждения с городскими властями и с федеральным уровнем», — объяснил решение о переносе представитель Кремля.

    Подготовка совещания по развитию Петербурга продолжится — мероприятие состоится ближе к концу января.

    Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин проведет в прошедший вторник, 26 декабря, совещание по развитию Санкт-Петербурга и пригородов.

    Накануне в Петербурге проходил неформальный саммит лидеров СНГ. В город приехали президент РФ Владимир Путин и его коллеги из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Владимир ПутинДмитрий ПесковРазвитие Петербурга
    ЛАЙК3
    СМЕХ23
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 41

    houspi27 Дек 2023 в 16:43
    Заболел?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    41
    close