Совещание по развитию Петербурга с участием Путина перенесли

Совещание по развитию Санкт-Петербурга и его пригородов, планировавшееся на 26 декабря, перенесли на последнюю декаду января. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Достаточно серьезная тема, объемное совещание, очень важный город и пригороды агломерации, большие проекты развития, которые требуют серьезного обсуждения с городскими властями и с федеральным уровнем», — объяснил решение о переносе представитель Кремля.



Подготовка совещания по развитию Петербурга продолжится — мероприятие состоится ближе к концу января.

