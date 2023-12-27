«Мятежная Луна» Зака Снайдера возглавила просмотры на Netflix

Первая часть нового проекта режиссера «Лиги справедливости» Зака Снайдера «Мятежная Луна» спустя несколько дней после выхода возглавила топ просмотров англоязычных фильмов. Как сообщает Deadline, первые 24 миллиона просмотров картина собрала всего за три дня.



Таким образом, сейчас главная интрига в том, сможет ли новый проект Зака Снайдера попасть в топ популярных фильмов Netflix — для этого картина должна преодолеть планку в 135 миллионов просмотров до конца февраля.



«Фонтанка» уже рассказывала о том, как стартовала новая франшиза автора «300 спартанцев» и почему это не лучший выбор для вечера у экрана.