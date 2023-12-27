Продажу некачественных и краденых лекарств в России поручено сделать технически невозможной

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития обеспечить запрет реализации нелегальных и просроченных лекарств на основании информации в системе маркировки. Об этом 27 декабря пишет РБК. Подразумевается, что запрет будет реализован в виде соответствующего постановления правительства РФ.



По данным РБК, разработать такой нормативный акт решено «в качестве дополнительной защиты потребителей». Речь идет об исключении технической возможности продажи, например, препаратов, украденных из больниц.

