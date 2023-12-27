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    Продажу некачественных и краденых лекарств в России поручено сделать технически невозможной

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    Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития обеспечить запрет реализации нелегальных и просроченных лекарств на основании информации в системе маркировки. Об этом 27 декабря пишет РБК. Подразумевается, что запрет будет реализован в виде соответствующего постановления правительства РФ.

    По данным РБК, разработать такой нормативный акт решено «в качестве дополнительной защиты потребителей». Речь идет об исключении технической возможности продажи, например, препаратов, украденных из больниц.

    В пресс-службе Минздрава, впрочем, отметили, что реализация фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных лекарств и так запрещена.

    Предполагается, что после изменений в законодательстве такие товары будет в принципе невозможно пробить на кассе.

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