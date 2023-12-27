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    Не предупредил — возвращай деньги. Правительство поддержало идею регулирования платных подписок

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    Правительство РФ поддержало проект закона о защите прав граждан при оформлении цифровых подписок, но с условием доработки замечаний. Об этом 26 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

    Законопроект предлагает обязать цифровые сервисы оповещать клиента за сутки до очередного платежа, а если деньги списываются без уведомления, их придется вернуть. Также законопроект предполагает, что поставщик должен оказывать услугу до конца предоплаченного периода, даже если пользователь отказался от продления подписки. Списать деньги с ранее привязанной к банковской карты клиента будет нельзя, если он удалил ее с площадки.

    По мнению авторов инициативы, сейчас продление подписки часто происходит автоматически после окончания действия бесплатного периода, и некоторые поставщики услуг не предупреждают клиента о предстоящем списании, из-за чего люди не успевают вовремя отказаться от нее.

    В правительстве РФ в целом поддержали концепцию законопроекта, но отметили, что некоторые пункты противоречат действующему законодательству и должны быть доработаны. Также ряд формулировок следует скорректировать для исключения правовой неопределенности. Кроме того, дополнительное регулирование в данной сфере не должно приводить к необоснованному удорожанию стоимости подписок, так как это негативно скажется на интересах потребителей, говорится в отзыве.

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