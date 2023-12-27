Не предупредил — возвращай деньги. Правительство поддержало идею регулирования платных подписок

Правительство РФ поддержало проект закона о защите прав граждан при оформлении цифровых подписок, но с условием доработки замечаний. Об этом 26 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.



Законопроект предлагает обязать цифровые сервисы оповещать клиента за сутки до очередного платежа, а если деньги списываются без уведомления, их придется вернуть. Также законопроект предполагает, что поставщик должен оказывать услугу до конца предоплаченного периода, даже если пользователь отказался от продления подписки. Списать деньги с ранее привязанной к банковской карты клиента будет нельзя, если он удалил ее с площадки.