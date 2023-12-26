Убийце 16-летней девушки из Дивногорска дали пожизненное. Он убил через 8 дней после выхода из тюрьмы

Красноярский краевой суд 26 декабря приговорил к пожизненному заключению Ивана Папенко — убийцу 16-летней девушки из Дивногорска. Об этом сообщает Следком. Мужчина отправится в колонию особого режима.



Прокуратура Красноярского края

16-летняя девочка была убита в Дивногорске (город в 20 км от Красноярска) 22 июля, тело нашли через два дня — почти без одежды, с перерезанным горлом. Подозреваемого задержали по горячим следам. На следственном эксперименте он подробно рассказал, как убил девочку. По его словам, ему нужны были деньги на выпивку, и он напал на случайную прохожую, изнасиловал, а убил её, чтобы она не обратилась в полицию. В этом месте — в районе виадука — он уже совершал аналогичные преступления, пишет NGS24.RU.



Иван Папенко во время следственного эксперимента Фото: Следственный комитет Поделиться Поделиться





Ивану Папенко в 11 лет диагностировали расстройство психики, он наблюдался у психиатра и нарколога. Он был судим за убийство, кражи, угоны, разбой, изнасилования и насильственные действия сексуального характера. После первого убийства он освободился условно-досрочно 6 августа 2014 года и уже через несколько дней вновь попал за решетку за преступление против личности. Вышел летом 2023 года и через восемь дней убил девушку в Дивногорске. «Не факт, что еще раз не совершу», — сказал Папенко на заседании об избрании меры пресечения.



В судебных прениях прокурор края подчеркнул, что Папенко представляет исключительную опасность для общества. «Никакой другой вид наказания, кроме как пожизненное лишение свободы, не может восприниматься как справедливый и не может гарантировать неповторения таких событий», — отмечают в прокуратуре.

Во время расследования дела выяснилось, что Папенко содержали в колонии с нарушениями, а после того, как 14 июля он вышел на свободу, за ним не следили. В итоге семерых ответственных лиц из краевого ГУФСИН привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщал NGS24.RU.