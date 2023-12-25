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    В Таиланде задержан россиянин по подозрению в организации заказного убийства

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    В Таиланде по подозрению в организации заказного убийства задержан 53-летний гражданин России, передает 25 декабря РИА Новости. Речь о расследовании покушения на другого россиянина, ресторатора Дмитрия Алейникова.

    «Подозреваемый был доставлен из зоны прилета международного аэропорта Пхукета в отдел полиции района Ченг Тхале для проведения дальнейших процедур в соответствии с законом», — цитирует агентство сообщение иммиграционной полиции Таиланда. Имя и фамилия задержанного не называются.

    Напомним, в Алейникова стреляли 7 июня. Он находился в своем автомобиле возле входа в популярный район ресторанов и развлечений Boat Avenue на Пхукете. По словам очевидцев, к машине подъехал другой иностранец на мотоцикле, спешился и четыре раза выстрелил в Алейникова из пистолета через лобовое стекло. После чего сел на мотоцикл и скрылся.

    Тайская полиция потом нашла куртку, обувь, очки и перчатки, выброшенные в лагуну, а также пистолет. Алейников получил три пули в грудь и одну в плечо, но выжил.

    Через сутки после покушения при попытке улететь из международного аэропорта Пхукета в Москву был арестован предполагаемый исполнитель, гражданин Казахстана. Однако более никаких подробностей расследования местная полиция не раскрывала.

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