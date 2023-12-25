Нашла коса на камень. Прокурор избил подполковника Росгвардии в кафе Ростова-на-Дону

Обстоятельства конфликта прокурора и офицера Росгвардии устанавливаются в Ростове-на-Дону. Конфликт между представителями силовых ведомств разгорелся во время пятничного застолья в кафе.



Как рассказал 25 декабря депутат Госдумы Александр Хинштейн, пострадал в результате драки гвардеец.



«Пострадавший — в госпитале. Прокурор — на рабочем месте (пока)», — уточнил Хинштейн.



По словам парламентария, прокурор Кагальницкого района Сагит Ахметов выпил и начал приставать к другим гостям, среди которых был подполковник Росгвардии, имя которого Хинштейн предпочел не называть.

