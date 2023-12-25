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    Нашла коса на камень. Прокурор избил подполковника Росгвардии в кафе Ростова-на-Дону

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    Обстоятельства конфликта прокурора и офицера Росгвардии устанавливаются в Ростове-на-Дону. Конфликт между представителями силовых ведомств разгорелся во время пятничного застолья в кафе.

    Как рассказал 25 декабря депутат Госдумы Александр Хинштейн, пострадал в результате драки гвардеец.

    «Пострадавший — в госпитале. Прокурор — на рабочем месте (пока)», — уточнил Хинштейн.

    По словам парламентария, прокурор Кагальницкого района Сагит Ахметов выпил и начал приставать к другим гостям, среди которых был подполковник Росгвардии, имя которого Хинштейн предпочел не называть.

    «Возникла словесная перепалка, в ходе которой Ахметов отправил росгвардейца в нокаут, сломав ему височную кость и причинив ушиб головного мозга. Офицера пришлось госпитализировать. Освидетельствование показало, что в момент драки росгвардеец был трезв», — написал депутат.

    Уголовное дело полиция возбудила по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пока в отношении неустановленного лица. Хинштейн также отметил, что замять скандал уже не получится, так как историю под контроль взяло руководство Генпрокуратуры.

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