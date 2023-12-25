Водители три часа простояли на дамбе перед Кронштадтом из-за лесовоза, разбросавшего бревна

Лесовоз-растеряшка устроил транспортный коллапс на дамбе Петербурга вечером 24 декабря. Люди выходили из автобусов, а водители проявляли находчивость.
В 20:29 лесовоз марки Volvo, следуя со стороны Невского транспортного отсека автомобильного тоннеля в направлении Горской, врезался в барьерное ограждение и вылетел на полосу реверсивного движения, рассказали 25 декабря в пресс-службе Дирекции КЗС Петербурга. В результате бревна из прицепа разлетелись по проезжей части. Благо, никто не пострадал.
Произошло это в зоне дорожных работ, где проезд и так ограничен в связи со строительством Кронштадтской транспортной развязки. Движение из-за ДТП оказалось перекрыто полностью. Расчистили дорогу только в районе 23 часов. На дамбе скопилась большая пробка. «Стоим уже час, только люди из автобусов двигаются», — писала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участница Катерина. В какой-то момент часть водителей поубирали ограждение и поехали в объезд, рассказал очевидец Павел.