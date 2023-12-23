На Алтае похоронили танцора Дмитрия Красилова из клипа Little Big

Танцора Дмитрия Красилова, известного по клипу группы Little Big и участию в шоу «Танцы на ТНТ», 23 декабря похоронили в родном городе Заринске в Алтайском крае.

Как сообщает портал NGS22.ru , артиста отпели в Вознесенском храме Заринска. На похороны пришли десятки людей, в том числе родственники и близкие Красилова. У корреспондента издания сложилось впечатление, что проводить танцора в последний путь захотела половина города.

«Всего сам добился. И мать молодец, выучила. Он поднялся когда, матери машину подарил. Недавно был в Барнауле», — сказала подруга матери Дмитрия.

Днем ранее с артистом прощались на Троекуровском кладбище в Москве. Туда приехали его коллеги и друзья: певец Стас Костюшкин, рэперы ST и NILETTO, актриса и комик Елена Борщева.

Шоумена, танцора и певца Дмитрия Красилова нашли мертвым 18 декабря в московской квартире. По предварительной информации, причиной смерти оказались проблемы с сердцем. Молодому человеку было 29 лет.