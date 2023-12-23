    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -1

    1 м/с, вос

    734мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.94eur101.29

    На Алтае похоронили танцора Дмитрия Красилова из клипа Little Big

    3131

    Танцора Дмитрия Красилова, известного по клипу группы Little Big и участию в шоу «Танцы на ТНТ», 23 декабря похоронили в родном городе Заринске в Алтайском крае.

    Как сообщает портал NGS22.ru, артиста отпели в Вознесенском храме Заринска. На похороны пришли десятки людей, в том числе родственники и близкие Красилова. У корреспондента издания сложилось впечатление, что проводить танцора в последний путь захотела половина города.

    «Всего сам добился. И мать молодец, выучила. Он поднялся когда, матери машину подарил. Недавно был в Барнауле», — сказала подруга матери Дмитрия.

    Днем ранее с артистом прощались на Троекуровском кладбище в Москве. Туда приехали его коллеги и друзья: певец Стас Костюшкин, рэперы ST и NILETTO, актриса и комик Елена Борщева.

    Шоумена, танцора и певца Дмитрия Красилова нашли мертвым 18 декабря в московской квартире. По предварительной информации, причиной смерти оказались проблемы с сердцем. Молодому человеку было 29 лет.

    Наибольшую популярность ему принесло участие в клипе группы Little Big на песню Uno, с которым они должны были ехать на Евровидение-2020. Группа выразила свои соболезнования в соцсетях. «Харизма ходячая, вечная память тебе в наших сердцах», — написала участница группы Софья Таюрская.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ11

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close