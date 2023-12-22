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    «Светлый, позитивный человек». В Москве простились с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым

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    22 декабря в Москве прошла церемония прощания с шоуменом Дмитрием Красиловым, который известен многим как Пухляш из клипа Little Big.

    Артист скончался 18 декабря. Его тело нашли в квартире. Шоумену было 29 лет. Сообщается, что у него были проблемы с сердцем.

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    Проститься с Дмитрием на Троекуровское кладбище приехали коллеги и друзья: певец Стас Костюшкин, рэперы ST и NILETTO, актриса и комик Елена Борщева, пишет Starhit. Борщева назвала Дмитрия «светлым, позитивным человеком».

    MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

    Как сообщает MSK1.RU, похоронить Дмитрия должны в Заринске — родном городе артиста в Алтайском крае.

    MSK1.RU | Новости Москвы | Россия

    Дмитрий Красилов — шоумен, танцор и певец. Он участвовал В шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Наибольшую популярность ему принесло появление в клипе группы Little Big на песню Uno, с которым они должны были ехать на Евровидение-2020. Участники группы также принесли свои соболезнования в соцсетях.

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