«Светлый, позитивный человек». В Москве простились с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым

22 декабря в Москве прошла церемония прощания с шоуменом Дмитрием Красиловым, который известен многим как Пухляш из клипа Little Big.
Артист скончался 18 декабря. Его тело нашли в квартире. Шоумену было 29 лет. Сообщается, что у него были проблемы с сердцем.
Проститься с Дмитрием на Троекуровское кладбище приехали коллеги и друзья: певец Стас Костюшкин, рэперы ST и NILETTO, актриса и комик Елена Борщева, пишет Starhit. Борщева назвала Дмитрия «светлым, позитивным человеком».
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Как сообщает MSK1.RU, похоронить Дмитрия должны в Заринске — родном городе артиста в Алтайском крае.
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Дмитрий Красилов — шоумен, танцор и певец. Он участвовал В шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Наибольшую популярность ему принесло появление в клипе группы Little Big на песню Uno, с которым они должны были ехать на Евровидение-2020. Участники группы также принесли свои соболезнования в соцсетях.