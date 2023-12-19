«Харизма ходячая». Little Big простились со своим Пухляшом

С танцором Дмитрием Красиловым, который прославился как «пухляш из клипа Little Big», простились участники группы. Его тело нашли в понедельник, 18 декабря, в Москве — Красилову было 29 лет.
«Спасибо, Дима, за всё, что ты сделал… Всегда буду помнить и ценить! R.I.P. (в переводе с английского «Покойся с миром»), — написал в соцсетях солист Little Big Илья Прусикин* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).
Словами сочувствия поделилась и другая участница группы — Софья Таюрская. «Харизма ходячая, вечная память тебе в наших сердцах. Приятный и открытый был», — написала она.
Также соболезнования высказал и российский шоумен Гарик Харламов.
«Умер Пухляш. Совсем недавно пересекались с Димой на съемках. Очень рано. Всего 29. Мои соболезнования родным и близким. Царствия небесного. Земля пухом», — поделился Харламов.
Дмитрий Красилов — шоумен, танцор и певец. Он участвовал в 4-м сезоне шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Наибольшую популярность ему принесло участие в клипе группы Little Big на песню Uno, с которым они должны были ехать на Евровидение-2020.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.