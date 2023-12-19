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    «Харизма ходячая». Little Big простились со своим Пухляшом

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    Фото: Little Big / YouTube
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    С танцором Дмитрием Красиловым, который прославился как «пухляш из клипа Little Big», простились участники группы. Его тело нашли в понедельник, 18 декабря, в Москве — Красилову было 29 лет.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Ильей Владимировичем Прусикиным либо касается деятельности иностранного агента Ильи Владимировича Прусикина.

    «Спасибо, Дима, за всё, что ты сделал… Всегда буду помнить и ценить! R.I.P. (в переводе с английского «Покойся с миром»), — написал в соцсетях солист Little Big Илья Прусикин* (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

    Словами сочувствия поделилась и другая участница группы — Софья Таюрская. «Харизма ходячая, вечная память тебе в наших сердцах. Приятный и открытый был», — написала она.

    Также соболезнования высказал и российский шоумен Гарик Харламов.

    «Умер Пухляш. Совсем недавно пересекались с Димой на съемках. Очень рано. Всего 29. Мои соболезнования родным и близким. Царствия небесного. Земля пухом», — поделился Харламов.

    Дмитрий Красилов — шоумен, танцор и певец. Он участвовал в 4-м сезоне шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Наибольшую популярность ему принесло участие в клипе группы Little Big на песню Uno, с которым они должны были ехать на Евровидение-2020.

    *Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

    Фото: Little Big / YouTube

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