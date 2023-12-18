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    В Москве нашли мертвым танцора Пухляша из клипа Little Big

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    Танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов — Пухляш из клипа Little Big — найден мертвым в квартире в Москве. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    Фото: страница «ВКонтакте» Dimitriy Krasilov
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    По предварительной информации, причиной смерти оказались проблемы с сердцем.

    Агентство «Москва» уточняет, что тело нашли без внешних признаков насильственной смерти в московском районе Чертаново Южное.

    Фото: страница «ВКонтакте» Dimitriy Krasilov
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    «Фонтанка» попыталась связаться с директором артиста, однако он не ответил на звонки.

    Дмитрий Красилов — шоумен, танцор и певец. Он участвовал в 4-м сезоне шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Наибольшую популярность ему принесло участие в клипе группы Little Big на песню Uno, с которым они должны были ехать на Евровидение-2020.

    Фото: страница «ВКонтакте» Dimitriy Krasilov
    Фото: страница «ВКонтакте» Dimitriy Krasilov

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