В Москве нашли мертвым танцора Пухляша из клипа Little Big

Танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов — Пухляш из клипа Little Big — найден мертвым в квартире в Москве. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По предварительной информации, причиной смерти оказались проблемы с сердцем.
Агентство «Москва» уточняет, что тело нашли без внешних признаков насильственной смерти в московском районе Чертаново Южное.
«Фонтанка» попыталась связаться с директором артиста, однако он не ответил на звонки.
Дмитрий Красилов — шоумен, танцор и певец. Он участвовал в 4-м сезоне шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Наибольшую популярность ему принесло участие в клипе группы Little Big на песню Uno, с которым они должны были ехать на Евровидение-2020.