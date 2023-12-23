Грибок-огонек! Как выглядит самая модная стрижка 2024 года — а вы решитесь повторить?

Да-да — это то самое каре, закрученное кончиками вниз meganfox / Instagram (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) Поделиться Поделиться





Многие из тех, кто родился в начале 90-х, уже носили такую прическу. Мамы, которые не хотели заморачиваться, стригли подросших дочерей «под каре». И только самые стойкие плели косы вплоть до переходного возраста, а потом умоляли дитятко не прощаться с шикарной шевелюрой (конечно, это было бесполезно). Всё новое — это крепко и усердно забытое старое, вот и главная стрижка 2024 года — грибной боб — тому доказательство. Редакция Городских порталов решила обновить прически к Новому году, может быть, и вы соблазнитесь.

Mushroom bob — это каре с закрученным внутрь кончиками. По сути, это обычный боб, который выглядит более объемно за счет укладки. Поэтому с виду напоминает шляпку гриба.

Свободная челка, которая аккуратно падает на ресницы, и объемная укладка придают этому бобу структуру и шикарный вид. Волос становится визуально больше. Вы можете уложить кончики внутрь, тогда и получите тот самый «грибной» эффект, а можете, наоборот, зачесать волосы набок, тогда получится голливудский эффект за счет объема. Как вариант, интересно смотрится боб с А-силуэтом.

Звездный стилист Ханг Ванго показывает идеальный пример такого варианта hungvanngo / Instagram (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) Поделиться Поделиться





Прическа напоминает культовый боб Виктории Бекхэм нулевых. А-силуэт выглядит свежо и нестандартно. Волосы можно уложить кончиками внутрь, чтобы придать больше изгиба и показать ту самую форму. А можно сделать локоны, тогда она будет выглядеть легко и непринужденно.



Еще модная стрижка для женщин, которая освежает лицо и прячет морщинки Одна из вариаций классического боба — моб — в 2023 году приглянулась многим звездам Голливуда. По мнению экспертов, эта стрижка подходит не только для того, чтобы скрыть морщинки, она одинаково хорошо смотрится и на зрелых женщинах, и на юных дивах. Мы посмотрели, как выглядит эта форма.



Например, Кейт Бланшетт носит стрижку моб Elena Ternovaja / Wikimedia.org Поделиться Поделиться





Само слово «моб» появилось от сочетания medium bob, или «боб средней длины». От классического каре и боба он отличается длиной по середину шеи или ниже. Боб — это классика, моб же поможет сделать волосы более воздушными и объемными благодаря небольшим слоям.

Волосы в такой стрижке будут выглядеть более живыми и здоровыми, но всё равно не стоит забывать об уходе.

Мастер Алла Демешкина рассказала, что моб поможет отвлечь внимание от морщинок, добавит лицу свежести, а стилю — изящности.

— Иногда для того, чтобы добиться вау-эффекта, достаточно просто сделать цвет волос на пару тонов светлее и постричь моб, и вы удивитесь, насколько это освежает и меняет ваше внутреннее состояние. Вообще моб идет практически всем, независимо от возраста. Это подтверждает его популярность среди звезд: его носит и 26-летняя Зендея, и 65-летняя Шэрон Стоун. Главное — учитывать индивидуальные особенности каждой женщины, обращать внимание на черты лица, шею, телосложение, постараться выбрать такую длину и форму, чтобы подчеркнуть то, что нужно, — говорит эксперт.



Стрижка подходит для тонких волос, пышная макушка визуально делает прическу объемнее. Чтобы этот эффект был более выраженным, мастер советует укладывать моб с помощью круглой расчески.

Неплохо такой вариант смотрится и на волнистых волосах. Можно попробовать сделать эту стрижку и на кудрявых волосах, но нужно учитывать упругость завитков и структуру волос — выглядеть такой моб может очень оригинально. В этом случае его стоит посушить естественным образом.



А макияж? Стилисты тщательно позаботились о том, чтобы мы с вами поняли: в тренде блеск. К Новому году сияет абсолютно всё: платья, костюмы, сумки, брюки, обувь. При таком раскладе велик риск вместо элегантной леди превратиться в диско-шар.

Красные оттенки также шагают впереди планеты — первенство взяли алые колготки, и в соцсетях масса примеров, как обыграть их в образе. Второе место уверенно ушло платьям и костюмам. Будем честны — не каждая женщина может себе позволить смелый цвет в образе. Предлагаем альтернативу. Одежду выбираем более лаконичную, а сияние переносим в макияж и прическу, рисуем алые губы — и получаем соблазнительный образ в духе старого Голливуда. — Чтобы сделать губы наиболее выразительными, следует придерживаться основных правил. Красный оттенок всегда уменьшает их. Для того чтобы губы смотрелись аппетитнее, рисуем линию не по контуру, а по рельефу. Сначала я провожу небольшую линию под губой, потом над губой и срезаю галочку. Далее — округляю: веду нечеткие линии по форме губ. Это не правило, а мое желание: нарисовать форму в стиле 50-х а-ля Мэрилин, а не графичных 20-х, — так я чувствую себя гармоничнее, — показывает стилист Евгения Разинкина.

Макияж губ эксперт советует формировать на мягкой улыбке — по натянутой линии форма рисуется мягче. Карандашом стилист создает подложку для помады, слегка растушевывая. Для голливудских губ визажист предлагает использовать ярко-красный оттенок помады с шиммером — то есть с глянцевым блеском.

— Важно подобрать такой оттенок помады, который сделает зубы белее — это важно. Красный оттенок можно добавить на щеки и растушевать пальцем или кистью, — подсказывает стилист. Последний штрих — консилер, который обозначит форму губ: пройдитесь им по краю, им же можно поправить стрелки. Вместо консилера можно использовать тональный крем.