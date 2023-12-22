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    Вы ни за что не угадаете, как использовались эти 10 старинных вещей. Пройдите тест

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    2 комментария
    Фото: скриншот видео с YouTube-канала «Жизнь барахольщика»
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    Некоторые бытовые предметы, которые существовали в дореволюционной России, мы используем до сих. Но в те времена они выглядели по-другому — сегодня даже не догадаешься об их назначении. «(От)Личный Петербург» предлагает читателям проверить интуицию и пройти тест. Взгляните на эти 10 старинных предметов и ответьте, как они использовались.

    Это что за хитрая вещица?

    Это что за хитрая вещица?

    Это вы точно угадаете, если бывали в старых петербургских домах.

    Это вы точно угадаете, если бывали в старых петербургских домах.

    Как использовался этот предмет?

    Как использовался этот предмет?

    Теперь вопрос посложнее. На что можно надеть эту собаку?

    Теперь вопрос посложнее. На что можно надеть эту собаку?

    А это что за вещь?

    А это что за вещь?

    У простолюдина такую вещь точно было не встретить. Как думаете, что это?

    У простолюдина такую вещь точно было не встретить. Как думаете, что это?

    Это хитрое приспособление используется и сегодня. Угадаете, что на фото?

    Это хитрое приспособление используется и сегодня. Угадаете, что на фото?

    А тут у нас что?

    А тут у нас что?

    Для чего нужен этот предмет?

    Для чего нужен этот предмет?

    Последний вопрос. Это что такое?

    Последний вопрос. Это что такое?

    Иллюстрации теста — скриншоты видео с YouTube-канала «Жизнь барахольщика».

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    Вы ни за что не угадаете, как использовались эти 10 старинных вещей. Пройдите тест

    Не расстраивайтесь! В следующий раз повезет больше.

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    Вы ни за что не угадаете, как использовались эти 10 старинных вещей. Пройдите тест

    Вы неплохо справились!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Вы ни за что не угадаете, как использовались эти 10 старинных вещей. Пройдите тест

    А вы случайно не в музее работаете?

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    Фото: скриншот видео с YouTube-канала «Жизнь барахольщика»

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