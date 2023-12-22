Вы ни за что не угадаете, как использовались эти 10 старинных вещей. Пройдите тест

Некоторые бытовые предметы, которые существовали в дореволюционной России, мы используем до сих. Но в те времена они выглядели по-другому — сегодня даже не догадаешься об их назначении. «(От)Личный Петербург» предлагает читателям проверить интуицию и пройти тест. Взгляните на эти 10 старинных предметов и ответьте, как они использовались.
Это что за хитрая вещица?
Это вы точно угадаете, если бывали в старых петербургских домах.
Как использовался этот предмет?
Теперь вопрос посложнее. На что можно надеть эту собаку?
А это что за вещь?
У простолюдина такую вещь точно было не встретить. Как думаете, что это?
Это хитрое приспособление используется и сегодня. Угадаете, что на фото?
А тут у нас что?
Для чего нужен этот предмет?
Последний вопрос. Это что такое?
Иллюстрации теста — скриншоты видео с YouTube-канала «Жизнь барахольщика».