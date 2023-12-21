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    В гипермаркете Краснодара на покупателей рухнул товар во время погрузочно-разгрузочных работ

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    Вечером в среду в гипермаркете «Лента» в Краснодаре обрушился товар на двух посетителей. Видео инцидента появилось сегодня, 21 декабря, в Telegram-канале «ЧП Краснодар».

    тг-канал «ЧП Краснодар»

    Как пишет издание 93.RU со ссылкой на очевидца, штабелер — инструмент для подъема и перемещения грузов — задел поддон с товаром, который рухнул прямо на покупателей в отделе бакалеи. Как видно на кадрах, расслабленные покупатели осматривали бутылки, когда на них обрушился крупногабаритный груз.

    Одна клиентка гипермаркета отделались легко — упавшим товаром оказалась туалетная бумага.

    В «Ленте» рассказали, что начали проверку. После обрушение товара работники магазина вызвали медиков и оказали первую помощь пострадавшей — она получила травму. По предварительной информации, инцидент произошел из-за ошибки сотрудника, который не убедился в безопасности выполнения работ.

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