В гипермаркете Краснодара на покупателей рухнул товар во время погрузочно-разгрузочных работ

Вечером в среду в гипермаркете «Лента» в Краснодаре обрушился товар на двух посетителей. Видео инцидента появилось сегодня, 21 декабря, в Telegram-канале «ЧП Краснодар».
тг-канал «ЧП Краснодар»
Как пишет издание 93.RU со ссылкой на очевидца, штабелер — инструмент для подъема и перемещения грузов — задел поддон с товаром, который рухнул прямо на покупателей в отделе бакалеи. Как видно на кадрах, расслабленные покупатели осматривали бутылки, когда на них обрушился крупногабаритный груз.
Одна клиентка гипермаркета отделались легко — упавшим товаром оказалась туалетная бумага.
В «Ленте» рассказали, что начали проверку. После обрушение товара работники магазина вызвали медиков и оказали первую помощь пострадавшей — она получила травму. По предварительной информации, инцидент произошел из-за ошибки сотрудника, который не убедился в безопасности выполнения работ.