На новогоднем празднике в Челябинске разбился Дед Мороз, упав с 24-го этажа

В Челябинске в четверг, 21 декабря, с балкона высотного жилого дома сорвался промышленный альпинист, наряженный в костюм Деда Мороза, мужчина погиб на месте. Об этом сообщает местное издание 74.RU.
74.ru
Дед Мороз упал с балкона
На кадрах видно, как мужчина под детские крики «Дед Мороз!» перелез через ограждение балкона и повис на нем, пытаясь зацепиться за тросы. Затем мужчина упал вниз. Очевидец рассказал 74.RU, что после трагедии праздник продолжился, а на его вопрос «Так и должно быть?», организаторы ответили: «Наверное».
Источники портала в правоохранительных органах озвучили версию, что альпинист перепутал тросы. Погибшему было