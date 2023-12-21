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    На новогоднем празднике в Челябинске разбился Дед Мороз, упав с 24-го этажа

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    36 комментариев

    В Челябинске в четверг, 21 декабря, с балкона высотного жилого дома сорвался промышленный альпинист, наряженный в костюм Деда Мороза, мужчина погиб на месте. Об этом сообщает местное издание 74.RU.

    74.ru

    Дед Мороз упал с балкона 24-го этажа дома на Лесопарковой улице. Как пишет издание, на празднике во дворе промышленный альпинист должен был на тросах в луче прожектора спуститься вниз и в образе поздравить детей.

    На кадрах видно, как мужчина под детские крики «Дед Мороз!» перелез через ограждение балкона и повис на нем, пытаясь зацепиться за тросы. Затем мужчина упал вниз. Очевидец рассказал 74.RU, что после трагедии праздник продолжился, а на его вопрос «Так и должно быть?», организаторы ответили: «Наверное».

    Источники портала в правоохранительных органах озвучили версию, что альпинист перепутал тросы. Погибшему было 45 лет.

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    ЧелябинскДед Мороз
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ9
    ГНЕВ11
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    Комментарии 36

    Гость21 Дек 2023 в 23:36
    ХАХА, там все угашенные.
    +0−0
    Гость21 Дек 2023 в 23:22
    Высотки - зло.
    +0−0
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