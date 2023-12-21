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    Водитель испугался маневра соседней машины и устроил «пятнашки» на вантовом мосту

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    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Резкий маневр водителя закончился зрелищной аварией на кольцевой автодороге Петербурга. ДТП больше двух часов мешало движению в утренний час пик 21 декабря. Момент столкновения попал на видео.

    Авария произошла около 8 часов утра на вантовом мосту на КАД, сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Владислав. Началось все с маневров соседних машин в средних рядах. На записи видно, как белый кроссовер включает поворотник и начинает перестраиваться в ряд правее. Водитель едущей там машины при виде этого резко отворачивает вправо, отчего она улетает в крайнюю полосу и врезается в бок внедорожнику. Того разворачивает и уносит через всю дорогу в крайний левый ряд и едущую там легковую, которую от удара точно так же разворачивает и выносит на середину дороги.

    В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» рассказали, что около 8 часов утра поступила информация о столкновении двух легковых автомобилей на 57-м километре внутреннего кольца КАД. Были заняты первая и третья полосы. Авария обошлась без пострадавших, а побитые машины только ближе к 11 часам утра убрали в полосу безопасности.

    По данным «Яндекс.Пробок», затор на внутреннем кольце КАД в районе вантового моста сохраняется до сих пор. Теперь он начинается в районе Заневки и тянется до Софийской улицы. Длина пробки — около 12 километров.

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