Водитель испугался маневра соседней машины и устроил «пятнашки» на вантовом мосту

Резкий маневр водителя закончился зрелищной аварией на кольцевой автодороге Петербурга. ДТП больше двух часов мешало движению в утренний час пик 21 декабря. Момент столкновения попал на видео.

Авария произошла около 8 часов утра на вантовом мосту на КАД, сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Владислав. Началось все с маневров соседних машин в средних рядах. На записи видно, как белый кроссовер включает поворотник и начинает перестраиваться в ряд правее. Водитель едущей там машины при виде этого резко отворачивает вправо, отчего она улетает в крайнюю полосу и врезается в бок внедорожнику. Того разворачивает и уносит через всю дорогу в крайний левый ряд и едущую там легковую, которую от удара точно так же разворачивает и выносит на середину дороги.